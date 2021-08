Guías introductorias a los diferentes aspectos de la comunicación académica para investigadores

BL Scholarly Communications Toolkit, London: British Library, 2021

Descargar

Una serie de guías introductorias a diferentes aspectos de la comunicación académica, cuyo propósito es ajustar el contenido a las necesidades de tu propia organización para mejorar el impacto de la comunicación.

Guide to Publishing Research – Descubre cómo elegir el formato de publicación adecuado y seleccionar una editorial, incluidos los métodos de revisión por pares y las políticas de acceso abierto.

Guide to Sharing Your Research Online – Descubre cómo compartir tus publicaciones de investigación en línea, incluyendo la publicación de acceso abierto, los beneficios de las redes sociales, el uso de herramientas de evaluación y análisis de la investigación, y cómo utilizar identificadores persistentes.

Guide to Research Data Management – Descubre cómo gestionar tus datos de investigación, desde la organización y el almacenamiento hasta la seguridad y el intercambio.

Guide to Copyright and Creative Commons in Research – Conoce los fundamentos de los derechos de autor y las licencias, descubre qué debes tener en cuenta al publicar su trabajo y cómo hacer uso de los materiales publicados en tu propia investigación.

Guide to Open Access – Descubra qué significa el acceso abierto, cómo publicar la investigación en acceso abierto y los recursos y herramientas que permiten el acceso gratuito y en línea a las publicaciones.