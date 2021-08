Entrevista cultural con Julio Alonso Arévalo

1.Si sólo te pudieras llevar un libro a una isla desierta…

Probablemente llevaría Pedro Páramo. Sé que es un libro muy duro en torno a la muerte, pero desde luego es un libro que siempre tiene una nueva lectura. Algo así como Rayuela y sus diferentes senderos. En una ocasión estuve en Ingapirca en Ecuador, es un poblado Cañari, a los que no pudieron doblegar los incas y todo su imperio; allí había un cartel escrito en una madera muy antigua y quebrada qué decía “Sigue el camino y encontrarás la piedra y la tortuga”, esos son los libros que me gustan, los que siempre tienen un nuevo principio y un nuevo final.

2. ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

Más bien que releí, releí la peste de Albert Camus, aquellos días recordaban el argumento del libro, era ineludible volver a leerlo para volver a pensar en todo lo que estaba ocurriendo y en esta situación inédita. La lección de este libro existencialista es que en los momentos tan difíciles como los que estamos viviendo siempre aparece lo mejor y lo peor de las personas.

3. ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y que siempre se te ha resistido

Me pasó con varias pero como soy muy cabezota terminé leyendolas. Un ejemplo fue el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, me resultaba complicado comprender este libro porque es muy diferente de la otra gran obra suya Alfanhui, esta última, una obra personalisima, casi de realismo mágico y la otra es casi como poner una cámara y ver lo que está pasando. Finalmente me enamoré también de este libro.

Otro libro que pasó casi lo mismo fue el Ulises de Joyce, se trata de una obra que hay que leer con mucha madurez, sobre todo porque lo que hace es recoger 8 horas en la vida de una persona captando todos los pensamientos que van ocurriendo momento a momento, de forma tal y como nos ocurren dentro de nosotros. Cómo estar en la cabeza una persona y ver todo lo que está viendo, sentir todo lo que está sintiendo y estar en todos sus pensamientos

Comprendo que en muchos de los casos estás obras tienen un gran valor por lo que influyeron y significaron para el desarrollo de nuevas vías literarias. Sin el Ulises sería difícil comprender obras como “La Colmena” de Camilo José Cela, o Tiempo de silencio de Luis Martín Santos.

4. ¿Qué cantas debajo de la ducha?

Sin duda ninguna “La donna e mobile” de “La Traviata” de Giuseppe Verdi. Es una canción acuática porque probablemente sea la que más gente cante bajo la ducha.

5. ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

El primer disco que compre fue rock and roll de Tequila en 1979. Fue el primer año cuando llegue a Salamanca a estudiar el bachiller. Un disco maravilloso donde cuatro hispanoargentinos nos enseñaron cómo cantar el rock and roll en castellano con toda la naturalidad del mundo. Todavía recuerdo como Miguel Ríos por ejemplo impostaba y entonaba las erres al inglés con poca naturalidad. Tequila probablemente es el grupo más influyente en todo lo que fue el pop y rock español posterior. Además hoy coges el disco le pones en el plato y sigue siendo plenamente de actualidad, te sigue haciendo vibrar.

6. ¿Qué disco regalarías #o recomendarías siempre?

A Love Supreme de Jhon Coltrane. Esta pieza es un salmo a Dios en tono religioso, yo soy agnóstico, pero comprendo que la religión ha sido una de las grandes fuentes de inspiración del arte, desde la creación de las catedrales góticas hasta la música del siglo XX. Es una obra que rebosa espiritualidad y pasión, que desde mi punto de vista es lo que debe tener toda la música que te llegue al alma.

7. ¿Hay alguna música que le resulte insoportable?

Yo escucho todo tipo de música, y cuando digo todo digo todo. Tengo un amigo qué es muy aficionado al Jazz y dice que yo no tengo gusto, yo le digo “Eduardo cuando te gusta la música te gusta toda la música”, pero sí, no me gusta nada el reggaeton y esos melódicos exageradamente melódicos.

8. Tu película de cabecera es…

“El lado oscuro del corazón” de Eliseo Subiela casi un poema sinfónico lleno de poesía y de lirismo, y aún más lírico, como me pasó a mí, si laves de estreno en un cine junto a la persona que más amas.

9. ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

Es muy difícil decir una sola persona, pero si en este momento tengo que apostar por uno me identificaría completamente con Jacques Brel. También con Antonio Muñoz Molina, cuando lo leo a veces siento como si leyera mis pensamientos.

10. Tu poeta de cabecera.

Hace poco descubrí casi casualmente a un poeta en prosa, y a veces también en poesía, el mexicano Alberto Ruy Sánchez. Yo recomendaría que lo leyera todo el mundo, su libro “Quinteto de Mogador” recoge cinco de sus obras en torno a la ciudad marroquí de Essouria, antigua Mogador. Erotismo elegante, orientalismo, cultura, pasión, sensaciones.. Según iba leyendo iba subrayando casi todo, recogiendo notas, porque es desbordante, tan desbordante que hay que leerlo a pequeñas dosis.

11. ¿Tienes un verso favorito?

Muchos, muchos. Pero probablemente en este momento me sentiría muy identificado con Pessoa y un verso que aparece en el Libro del desasosiego

“De pronto estoy solo en el mundo. Veo todo esto desde lo alto de un tejado espiritual. Estoy solo en el mundo. Ver es estar alejado. Ver claro es detenerse. Analizar es ser extranjero. Todos pasan sin ni siquiera rozarme. Sólo hay aire a mi alrededor. Me siento tan aislado que puedo palpar la distancia entre mi y mi presencia. Soy un niño con un candelero mal prendido, que cruza, enfundado en su camisón nocturno, una gran casa desierta. Viven sombras que me rodean-sólo sombras, hijas de los muebles rígidos y de la luz que me acompaña. Ellas me circundan aquí, al sol, pero son gente.”

12. La obra de arte que más te fascina.

El Pantocrátor de Sant Climent de Taüll. Es de esas obras que si pudieras te la llevarías a tu casa y la pondrías en el salón, y estarías contemplándola siempre buscando esos nuevos significados. Una de las obras más grandes del arte románico europeo