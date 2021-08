Se comprueba que las bibliotecas son una “inversión que vale la pena

It checks out — libraries are an “investment that’s well worth it”

David Brancaccio, Chris Farrell, Erika Soderstrom, and Daniel Shin

Jul 20, 2021

Escuchar la entrevista

Leer la entrevista

El rápido desarrollo de la economía digital llevó a algunos a pensar que las bibliotecas públicas podrían seguir el camino de los dinosaurios. Después de todo, ¿para qué tomarse la molestia de ir a la biblioteca local cuando se puede encontrar lo que se necesita con un clic del ratón?

Sin embargo, en la era digital, hay pruebas convincentes de que las bibliotecas siguen siendo instituciones comunitarias vitales, sobre todo porque la confianza del público en las instituciones sigue siendo baja y las conexiones de las personas entre sí son cada vez más débiles y distantes.

El colaborador principal de economía Chris Farrell habló con el presentador de “Marketplace Morning Report”, David Brancaccio, sobre cómo las bibliotecas públicas siguen enriqueciendo las comunidades y los barrios a los que sirven.