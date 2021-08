Poesía cruel.

Viviendo en la era pop 2021/08/02

01. ANTONIO GALA, Azahara ANDALUSÍ – NUBA GARÎBAT AL-HUSEYN [QUDÂMM]

02. BENEDETTI – B.S.O. EL PIANO (Michael Nyman) – The Sacrifice

03. STEPHEN KING – Chopin – Nocturne op.9 No.1

04. BREL. La chanson des vieux amants + Voz

05. PESSOA – Desasodiego Gérard Lesne – O Lusitano Puestos estan frente a frente

06. SUSAN SONTANG – Ingenudidad homrosaa Emillou Harris – One Paper Kid

07. BELEN TORRAS – Cassandra Wilson – Traveling Miles

08. CASH – Jhony Cash – In My Life

09. DEFERS – Hilary Hahn- bach sonata 3 largo

10. HORNBY Alta Fidelidad – Only Love Can Break Your Heart de Neil Young