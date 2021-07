Contar historias con los datos de la biblioteca

Telling Stories with Library Data

See how The Met’s Watson Library uses data visualizations

The Met by Michael Cummings

La Biblioteca Watson del Met utiliza las visualizaciones de datos para analizar la actividad de la biblioteca utilizando el mejor software de inteligencia empresarial del mercado Microsoft Power BI. . En este post, se comparten algunas revelaciones que los datos pueden mostrar sobre las actividades de la biblioteca.

Recientemente, la biblioteca recopilado meticulosamente seis años de datos de “Sierra”, la base de datos de la biblioteca. Particularmente las categorías en las que se incluyen las adquisiciones, la catalogación y la circulación de la colección. También se recopilaron cifras de fuentes en línea como Google Analytics y las Colecciones Digitales de la Biblioteca Watson. Incluso de cifras manuales como el número y el tipo de tratamientos de libros en el Centro Sherman Fairchild para la Conservación de Libros. La captura de pantalla siguiente muestra el programa de diseño de informes.

El software que que se utilizó para diseñar los informes es Microsoft Power BI. Gartner, una empresa de investigación y asesoramiento, comparó Microsoft Power BI con software similar en el mercado y calificó a Microsoft como el mejor en “integridad de la visión” y la “capacidad de ejecución” del desarrollo.

Hemos estado utilizando Power BI para perfilar la actividad de cada departamento en la biblioteca desde hace seis años. En total, se recopilaron más de cuatro mil puntos de información. Las visualizaciones de los datos con Power BI ilustran el crecimiento de las colecciones impresas y digitales. Aunque el acceso a la mayor parte de los datos y gráficos estadísticos de Power BI está restringido al personal de la biblioteca y del Museo, nos complace compartir resúmenes de informes mensuales seleccionados que abarcan cuatro años fiscales recientes en la página Library Dashboard del sitio web del Met.