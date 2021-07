Creación de conocimientos jurídicos a partir de la minería de datos

“Building Legal Literacies for Text Data Mining” . UC Berkeley Library, 2021

El verano pasado se organizó en el instituto Building Legal Literacies for Text Data Mining un encuentro de una semana de duración con 32 investigadores y profesionales de las humanidades digitales, con el objetivo de capacitarlos para navegar con confianza por la ley, la política, la ética y el riesgo dentro de los proyectos de minería de datos de texto (TDM) de las humanidades digitales. Building Legal Literacies for Text Data Mining (Building LLTDM) fue posible gracias a una subvención del National Endowment for the Humanities.

El libro explora las alfabetizaciones jurídicas tratadas durante el Instituto virtual Building Legal Literacies for Text Data Mining, incluidos los derechos de autor (tanto de la legislación estadounidense como internacional), las medidas de protección tecnológica, la privacidad y las consideraciones éticas. Se describe detalladamente cómo se desarrollo en impartió el instituto de 4 días, y también se ofrecen ideas para organizar sesiones de alfabetización más breves. Por último, ofrecemos reflexiones y conclusiones sobre el Instituto.