¿En qué medida el pago APCs explica el impacto científico? pagar mucho no aumenta necesariamente el impacto de las publicaciones

Maddi, Abdelghani, y David Sapinho. «Article Processing Charges based publications: to which extent the price explains scientific impact?» arXiv:2107.07348 [physics, q-fin], 2 de julio de 2021. http://arxiv.org/abs/2107.07348.

Texto completo

Se analiza la relación entre la Puntuación Normalizada de Citas (NCS) de las publicaciones científicas y los importes de los Cargos de Procesamiento de Artículos (APCs) de las publicaciones de acceso abierto de la ruta dorada. Para ello,s< e utilizó la información de APCs proporcionada por la base de datos OpenAPC y las puntuaciones de citas de las publicaciones en la base de datos Web of Science (WoS). La base de datos cubre el periodo de 2006 a 2019 con 83.752 artículos publicados en 4751 revistas pertenecientes a 267 editoriales distintas. Los resultados muestran que, al contrario de lo que se cree, pagar caro no aumenta necesariamente el impacto de las publicaciones. En primer lugar, las grandes editoriales con alto impacto no son las más caras. En segundo lugar, las editoriales con los APC más elevados no son necesariamente las mejores en términos de impacto. La correlación entre los APC y el impacto es moderada. Por lo demás, en el análisis econométrico demostró que la calidad de la publicación está fuertemente determinada por la calidad de la revista en la que se publica. La colaboración internacional también desempeña un papel importante en la puntuación de las citas.