Fortalecimiento de los sistemas de información sobre la gestión de la educación para aumentar la resistencia a las crisis

Strengthening education management information systems for increased resilience to crises: a synthesis of case studies. Paris: Unesco, 2021

Texto completo

La UNESCO se compromete a apoyar a los sistemas educativos para que sean más resiliencia y capacidad de respuesta ante conflictos, disturbios sociales y peligros naturales, y a garantizar que la educación se mantenga durante situaciones de emergencia, conflicto y post-conflicto. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la educación en los países afectados por crisis es la falta de datos precisos, fiables y oportunos, necesarios para impulsar para impulsar procesos eficaces de preparación, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia.

En 2019, la UNESCO y sus socios llevaron a cabo seis estudios de casos de países en Chad, Etiopía, Palestina, Sudán del Sur; la República Árabe Siria República Árabe Siria y Uganda para examinar los EMIS y los desafíos recurrentes relacionados con informar las estrategias de Educación en Emergencias (EiE) y los planes de educación sensibles a la crisis para mitigar la interrupción de la educación y garantizar el acceso a una educación de calidad y segura a todos los niños y jóvenes.

Esta publicación es un análisis técnico y una síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones clave de los seis estudios para para informar sobre el camino a seguir de la iniciativa y contribuir a la creación de sistemas educativos resistentes.