Las bibliotecas están a la vanguardia de la lucha contra la soledad y la desigualdad

Tulloch, Pamela. ‘Libraries are at the forefront of combatting loneliness and inequality’. The Big Issue, 2021

A medida que salimos de las restricciones de la pandemia, muchas personas ha pedido la reapertura de las bibliotecas lo antes posible. Esta pasión y deseo de reabrir los edificios de las bibliotecas demuestra que existe una conexión mucho más profunda con las bibliotecas mucho más allá del préstamo de libros y la lectura.

Cientos de empleados de bibliotecas de todo el Reino Unido han trabajado a distancia durante la pandemia para mantener los servicios en la medida de lo posible. Pero los libros y la lectura son sólo una parte del servicio y no demuestran todo el alcance de su apoyo a las comunidades. Están muy arraigados y atraviesan y contribuyen a todos los ámbitos de la vida social, cultural y política, dando a todos el mismo acceso a los servicios, recursos e información.

Desde los padres jóvenes que buscan entretenimiento y socialización para sus bebés, los demandantes de empleo que necesitan acceso a ordenadores y asesoramiento sobre su currículum, las personas mayores que buscan una compañía y un sentido de comunidad y los que fomentaron el amor por la lectura a una edad temprana pasando las horas en su biblioteca local.

Durante este tiempo, hemos sido testigos de importantes cambios y transformaciones en el sector de las bibliotecas. Las expectativas han cambiado con los avances tecnológicos. Los servicios bibliotecarios han seguido el ritmo y se han transformado para seguir siendo relevantes y satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios modernos.

Hoy en día, las bibliotecas públicas se asemejan más a un próspero centro de actividades comunitarias, que atrae a personas de todos los grupos demográficos, que a tranquilas salas de lectura y estanterías.

Es habitual que las bibliotecas ofrezcan una serie de iniciativas de alfabetización para niños y adultos. Los empresarios y propietarios de pequeñas empresas pueden acceder a espacios de oficina, salas de reuniones y una red de apoyo. Los solicitantes de empleo pueden acceder a información y asesoramiento sobre prestaciones, ofertas de trabajo y técnicas de entrevista. Las proyecciones de películas, las exposiciones e incluso las clases de baile contribuyen a ampliar la experiencia cultural de la gente.

Hay diferencias únicas que hacen que cada biblioteca sea importante para su comunidad local, reforzando su papel como espacios esenciales. En algunos casos, las bibliotecas son un salvavidas. Por ejemplo, para las personas que viven solas, su bibliotecario local puede ser la única persona con la que hablan cada semana.

Las bibliotecas son un lugar crucial para la interacción y están a la vanguardia de la lucha contra los crecientes problemas de la soledad, el aislamiento social y la desigualdad. Por estas razones, las bibliotecas se describen a menudo como las salas de estar de nuestras comunidades, porque son espacios de confianza, seguros y cómodos donde la gente se reúne.

Los proyectos innovadores están reposicionando la oferta de las bibliotecas públicas más allá del tradicional servicio de préstamo de libros. Los libros siguen siendo muy importantes, pero a medida que la demanda cambia, también debe hacerlo el modelo de prestación de servicios.