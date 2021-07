Promover la colaboración entre académicos y bibliotecarios puede mejorar la calidad y la visibilidad de las publicaciones científicas a nivel mundial

Gireesh Kumar, T. K. Role of Libraries in Enhancing the Research Visibility and Collaboration of Academics., 2020 . In LIS Academy Virtual Conference 3rd LISACON-2020, University of Hyderabad, 27-30 August 2020

Este artículo analiza las estrategias de publicación que pueden ayudar a conseguir la máxima visibilidad de la investigación y a aumentar las posibilidades de colaboración entre la comunidad académica y de investigación. También presenta cómo las herramientas de marketing de la investigación y la publicación, como los identificadores y perfiles de los investigadores, los sitios de redes sociales académicas, las herramientas de gestión de referencias en línea, los blogs y las revistas en línea, los sitios web personales o institucionales y el sistema de repositorio abierto, pueden ayudar a difundir las publicaciones académicas para que tengan una visibilidad óptima. Destaca el papel de los bibliotecarios a la hora de orientar a la comunidad académica e investigadora en el uso de herramientas de marketing de publicaciones, que pueden mejorar la visibilidad de sus investigaciones y ayudarles a crear redes de colaboración