Las bibliotecas son esenciales para nuestra recuperación y resiliencia

Hilaria Bauer. Op-ed: Libraries are essential to our recovery and resilience. San José Spotlight. JUNE 14, 2021

San Jose Public Library

Si los presupuestos de los gobiernos locales reflejan realmente los valores de las comunidades a las que sirven, creemos que el presupuesto de San José debería dar prioridad a nuestras bibliotecas públicas.

A medida que continuamos navegando por una pandemia impredecible, es fundamental que la Biblioteca Pública de San José tenga los recursos que necesita para servir a nuestros vecinos más vulnerables y construir una comunidad más equitativa, educada y comprometida. Cualquier reducción en los programas y servicios de la biblioteca sólo exacerbaría la brecha digital en nuestra ciudad, que ya existía antes de COVID-19 y seguirá persistiendo después de ella, a menos que invirtamos en soluciones ahora.

Nuestras experiencia de décadas como líderes en los ecosistemas educativos y tecnológicos de Silicon Valley nos han enseñado que las bibliotecas son un componente esencial de una sociedad sana. Ofrecen un espacio para que los miembros de la comunidad se reúnan e interactúen. Proporcionan programas educativos que benefician a estudiantes de todas las edades, como clubes de deberes, alfabetización digital y otros recursos. Y ayudan a las personas a encontrar trabajo mediante un acceso fiable a Internet, asesoramiento profesional y formación en informática.

La Biblioteca Pública de San José es la columna vertebral de la estrategia de educación y alfabetización digital de la ciudad, que se hizo aún más vital durante la pandemia, ya que decenas de miles de nuestros estudiantes y familias lucharon contra el aprendizaje a distancia, el desempleo y las dificultades financieras.

Según estudios recientes, aproximadamente 95.000 habitantes de San José carecen de acceso fiable a Internet, y al menos 23.000 adultos en edad de trabajar han perdido su empleo y carecen de conectividad y/o conocimientos informáticos para buscar un nuevo trabajo, inscribirse en los servicios de la red de seguridad o continuar su educación.

El déficit es más pronunciado en el este de San José, donde el distrito escolar de la Unión de Alum Rock atiende a una población estudiantil de la que el 81% tiene derecho a comidas gratuitas o a precio reducido, el 78% se identifica como hispano o latino y casi el 40% es estudiante de inglés. Sin nuestras bibliotecas públicas, muchos de estos estudiantes no podrían acceder a las oportunidades que necesitan para prosperar en su trayectoria académica.

SJ Access y otros programas de inclusión digital con sede en la biblioteca -como Coding5K, Career Online High School, SJPL Works y el recientemente lanzado SJ Aspires- proporcionan talleres multilingües, dispositivos tecnológicos, personal dedicado y asistencia financiera a los estudiantes y las familias en los barrios más desatendidos de nuestra ciudad.

El año pasado, SJ Access proporcionó más de 15.000 puntos de acceso WiFi móviles a estudiantes y miembros de la biblioteca, y una campaña de donaciones en colaboración con la Fundación de la Biblioteca Pública de San José recogió 687 ordenadores portátiles y otros dispositivos para familias necesitadas.

Mientras tanto, el Coding5K Challenge se trasladó completamente a Internet, ya que las sucursales se vieron obligadas a cerrar debido a las órdenes de distanciamiento social, con 4.478 jóvenes de tan solo cinco años de edad que participaron en 248 cursos de codificación y campamentos de verano.

Además, el programa Career Online High School de la biblioteca concedió diplomas y certificados profesionales a 114 estudiantes adultos para ayudarles a avanzar en su educación y en su capacidad de obtener ingresos. Doscientas veintiuna personas recibieron asistencia profesional o empresarial de SJPL Works. Y el programa SJ Aspires ofrece asesoramiento, tutoría y becas a casi 700 estudiantes de secundaria de San José, incluida toda la clase de noveno curso del instituto W.C. Overfelt, donde muchos estudiantes del distrito escolar elemental de Alum Rock se matriculan después de la escuela secundaria.

Estos programas bibliotecarios -y muchos más- son esenciales para la recuperación educativa y económica de San José tras el COVID-19 y nos sitúan a la vanguardia de los esfuerzos nacionales para mejorar la alfabetización digital, la equidad y la inclusión. Sin embargo, las actuales propuestas presupuestarias de la ciudad siguen incluyendo recortes en las horas de servicio de la biblioteca.

Hacemos un llamamiento a los líderes de la ciudad para que financien completamente nuestra biblioteca con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todos nuestros residentes.

La Dra. Hilaria Bauer es superintendente del Distrito Escolar Elemental de Alum Rock. Erica Fensom forma parte de la Junta Directiva de la Fundación de la Biblioteca Pública de San José.