Marcos de indicadores para fomentar las prácticas de conocimiento abierto en la ciencia y la erudición

Schomberg, Rene von ; Britt Holbrook, J ; Oancea, Alis ; Kamerlin, Shina Caroline Lynn ; Ràfols, Ismael ; Jacob, Merle ; Wouters, Paul. Indicator frameworks for fostering open knowledge practices in science and scholarship. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), 2019

El objetivo de este informe es contribuir a la visión europea de la Ciencia Abierta (Comisión Europea 2016) proporcionando los marcos para entender y aplicar los indicadores de ciencia y tecnología, definidos de forma amplia, para permitir la transición del sistema científico y académico actual hacia una configuración más abierta e inclusiva de las prácticas e infraestructuras del conocimiento. Los indicadores para la ciencia abierta influirán en gran medida en la forma que adopte la ciencia abierta, ya que influirán en las decisiones tanto en la política científica como en la generación de conocimientos.

La ambición formulada anteriormente por el Consejo de Competitividad en mayo de 2016 requiere iniciativas específicas para desarrollar la combinación adecuada de políticas y prácticas de Ciencia Abierta. Este informe se basa en el informe anterior sobre las métricas de próxima generación para la ciencia abierta (Wilsdon et al. 2017), las recomendaciones de la Plataforma de Políticas de Ciencia Abierta sobre las métricas de próxima generación (Hormia-Poutanen et al. 2017), así como los ejercicios de aprendizaje mutuo en varios países europeos (Leonelli 2017a, 2017b). Además, se ha estudiado el estado de la cuestión en relación con las herramientas actuales, como el Open Science Monitor (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en) y la emergente European Open Science Cloud (Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión sobre la European Open Science Cloud 2016; Ayris et al. 2016). También se ha consultado a varias comunidades de interesados presentando borradores de conceptos en presentaciones en las conferencias más relevantes en relación con las prácticas de la ciencia abierta (por ejemplo, ESOF 2018, Nordic Bibliometrics 2018, DEFF 2019).