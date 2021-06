Hacia un nuevo equilibrio en el reconocimiento y la recompensa de los académicos

Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards of academics. VSNU, NFU, KNAW, NWO y ZonMw

Texto completo

Las instituciones públicas holandesas de financiadoras de la investigación (VSNU, NFU, KNAW, NWO y ZonMw) redactaron este documento de posicionamiento respecto a la acreditación científica.

Los retos sociales actuales exigen una mayor cooperación y un enfoque multidisciplinar por parte de los científicos. Poner en práctica las ambiciones compartidas en el mundo académico holandés requiere una modernización del sistema de acreditación científica Dutch Recognition & Rewards. La modernización debe estar diseñada para mejorar la calidad de cada una de las áreas clave: educación, investigación, impacto, liderazgo y (para los centros médicos universitarios) atención al paciente.

Esto exige un sistema de reconocimiento y recompensa de académicos y de investigación que:

Permita la diversificación y la vitalización de de la carrera profesional, fomentando así la excelencia en cada una de las áreas clave; Reconozca la independencia y las cualidades y ambiciones individual y las ambiciones de los académicos, así como reconocer el rendimiento de los equipos; Haga hincapié en la calidad del trabajo por encima de los resultados cuantitativos (como el número de publicaciones); Fomente todos los aspectos de la ciencia abierta; y Fomente el liderazgo académico de alta calidad

Los objetivos del programa son: