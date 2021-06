Cómo mejorar el reconocimiento de las contribuciones científicas en equipo de investigación

Improving recognition of team science contributions in biomedical research careers – full report. Academy of Medical Sciences (AMS) 2016-2019

Texto completo

Revisión 2019

Este informe, analiza los actuales incentivos y desincentivos para los investigadores individuales que participan en la “ciencia en equipo”, y cómo mejorar la recompensa y el reconocimiento de sus contribuciones.

La “ciencia en equipo” es cada vez más común en todos los campos de la investigación. A menudo se necesitan equipos que abarcan diferentes especialidades y centros geográficos para abordar cuestiones de investigación contemporáneas en la ciencia biomédica. Sin embargo, los actuales marcos de reconocimiento no siempre captan adecuadamente las contribuciones individuales a los proyectos científicos en equipo.

En 2018, dos años después del lanzamiento del informe científico original del equipo, la Academy of Medical Sciences (AMS) celebró un taller de seguimiento para evaluar los progresos realizados en relación con las recomendaciones del informe.

El objetivo de este proyecto era comprender los incentivos y desincentivos actuales para los investigadores que participan -o se plantean participar- en la “ciencia en equipo”. Como parte de este proceso, se examinó cómo se puede recompensar y reconocer adecuadamente a los individuos por sus contribuciones cuando trabajan en equipo.

Para ello, la Academia de Ciencias Médicas (AMS) llevó a cabo un estudio independiente sobre estas cuestiones con el fin de informar sobre la política futura dentro y fuera del Reino Unido. El estudio fue dirigido por un grupo de trabajo de expertos y contó con la participación de investigadores, editores, empleadores y financiadores, incluidos los que realizan ejercicios de evaluación de la investigación.

El Grupo de Trabajo recopiló pruebas escritas a finales de 2014 y se comprometió con una amplia gama de grupos de partes interesadas para desarrollar las conclusiones y recomendaciones políticas en el informe, que se publicó en marzo de 2016. El alcance del informe científico original del equipo de 2016 era:

Definir los impulsores y los obstáculos del crecimiento de la “ciencia del equipo”.

Explorar y definir los beneficios y los retos para los investigadores biomédicos individuales y para la comunidad investigadora en general de participar en la “ciencia en equipo”.

Estudiar cómo se recompensa y reconoce a los investigadores biomédicos que participan en la “ciencia en equipo”, especialmente entre los investigadores que inician su carrera, y definir los obstáculos que impiden un reconocimiento suficiente.

Formular recomendaciones que aborden estos retos y obstáculos.



Las recomendaciones tendrán como objetivo catalizar el desarrollo y el establecimiento de procesos para generar y utilizar pruebas de las contribuciones individuales de los investigadores a los proyectos de ciencia en equipo, en particular en lo que respecta a su progresión profesional. Para ello habrá que influir en el comportamiento de los propios investigadores, así como en la política y la práctica de las editoriales, los empleadores y los financiadores, incluidos los que realizan ejercicios de evaluación de la investigación.