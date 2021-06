Todo lo que hay que saber sobre el cómic digital

Everything You Need to Know About Digital Comics

By Jeffrey L. Wilson

Updated April 28, 2021

Más sobre Comics y Novela gráfica

Jeffrey L. Wilson escribe: “Los cómics digitales son cómics electrónicos. El término es un paraguas sorprendentemente amplio que abarca versiones digitales de títulos impresos y títulos digitales originales, como Immortal Hulk y Batman ’66, respectivamente. Si buscas webcómics -cómics publicados en sitios web, a menudo de forma gratuita- consulta nuestra la sección best webcomics ; aunque éstos también son cómics digitales. Los nuevos cómics digitales salen a la venta en la misma fecha que sus homólogos en papel. DC, Dark Horse, Dynamite, IDW, Image, Lion Forge, Marvel, Valiant y muchas otras editoriales ofrecen cómics digitales, ya sea a través de sus propios servicios o de una plataforma integral como Comixology“.

El cambio digital significa no tener que entrar en una tienda para descubrir que un libro muy esperado se ha agotado. En este sentido, los cómics digitales son tan fiables como los libros impresos. Además, un título digital como Shaft de Dynamite incluye incluso material extra que no se encuentra en la versión impresa.

¿Qué editoriales ofrecen cómics digitales?

DC, Dark Horse, Dynamite, IDW, Image, Lion Forge, Marvel, Valiant y muchas otras editoriales grandes y pequeñas ofrecen cómics digitales, ya sea a través de sus propios servicios o de una plataforma integral como Comixology.

¿Cómo es la selección de cómics digitales?

Si buscas un cómic de una sola entrega, una novela gráfica, un libro de bolsillo o una serie publicada en la última década, es muy probable que encuentres lo que buscas en el espacio digital. De hecho, las editoriales han dado grandes pasos para llenar los vacíos del catálogo. Marvel, por ejemplo, cuenta ahora con la famosa (¿o es infame?) serie limitada Secret Wars II, un título que representó un notable hueco en el catálogo durante algún tiempo. Si los superhéroes no son lo tuyo, o tu afición por los cómics va más allá de las capas y las mallas, también puedes encontrar cómics de ciencia ficción, relaciones, terror y comedia.

Uno de los aspectos más infravalorados de una tienda digital de cómics como Comixology es la oportunidad que ofrece a los lectores de explorar la historia del medio. Puedes encontrar Action Comics #1 (el debut de Superman), Amazing Fantasy #15 (la primera aparición de Spider-Man) y otros títulos de superhéroes emblemáticos por menos de lo que cuesta una taza de café de Starbucks. Dicho esto, Comixology y otras tiendas de cómics digitales sólo tienen una pequeña parte de cómics de los años 30, 40 y 50, como Two-Gun Kid, USA Comics y Young Romance. Sin embargo, esto puede deberse a la dificultad de obtener los archivos originales.

¿Cómo se leen los cómics digitales?

Las tabletas son la mejor manera de leer tus títulos favoritos debido a sus dimensiones similares a las de los cómics, pero los teléfonos inteligentes y los navegadores web también pueden hacer el trabajo. Afortunadamente, hay muchos lectores de cómics digitales gratuitos y de pago para ordenadores de sobremesa, Android y iPad. La mayoría son aplicaciones independientes que te permiten hojear las páginas de tus títulos favoritos sin DRM (a menudo con modos de lectura panel a panel diseñados para dispositivos móviles), pero algunas como Comixology, Dark Horse, DC y Marvel cuentan con tiendas integradas que te permiten comprar cómics digitales desde cualquier lugar donde tu dispositivo pueda captar una señal inalámbrica.

En 2014, muchos editores de cómics de alto perfil dieron el paso a los cómics digitales sin DRM -DC y Marvel son las dos grandes excepciones. Como resultado, puedes leer Back to Brooklyn o casi cualquier otro cómic digital en el lector que elijas; no estás encerrado en ninguna aplicación en particular.

Incluso puedes encontrar cómics digitales en lugares insólitos, uno de los más sorprendentes es Spotify. Sí, ese Spotify. El popular servicio de música en streaming ha llegado a un acuerdo con Madefire para ofrecer cómics animados de Archie. Los cómics con voz están disponibles para los miembros de Spotify gratuitos y de pago.

¿Cuánto cuestan los cómics digitales?

Los cómics digitales, en su mayor parte, tienen el mismo precio que los ejemplares físicos, al menos los nuevos. La mayoría de los libros de las grandes editoriales tienen un precio que oscila entre los 1,99 y los 3,99 dólares, lo que está a la par con los precios de los cómics impresos. Por ejemplo, Comixology vende la serie en curso de Deathstroke por 3,99 dólares, que es el mismo precio que la versión en papel. Naturalmente, las novelas gráficas y los libros de bolsillo digitalizados tendrán un precio más elevado.

Sin embargo, las colecciones digitales a veces cuestan menos que sus homólogas en papel. La editorial Top Shelf vende las versiones digitales de sus novelas gráficas por unos pocos dólares menos que sus homólogas impresas. Por ejemplo, Chester 5000 cuesta 7,99 dólares como archivo digital, pero 14,95 dólares como libro físico.

Marvel también ofrece un modelo de tarifa plana “todo lo que puedas leer”: Marvel Unlimited. El servicio de 9,99 dólares al mes te permite leer todo lo que tus ojos puedan soportar de Marvel. La única pega es que la biblioteca de Marvel Unlimited lleva meses de retraso con respecto a lo que encontrarás en Comixology o en una tienda de cómics. Asimismo, Comixology ofrece un servicio de cómics digitales por suscripción. Comixology Unlimited te permite leer más de 10.000 cómics de diversas editoriales, incluidas DC y Marvel. Comixology Unlimited.

¿Por qué los cómics digitales cuestan lo mismo que los impresos?

Probablemente te estés preguntando por qué los cómics digitales cuestan lo mismo que los impresos, teniendo en cuenta la falta de papel y tinta. Es una pregunta excelente.

Las editoriales suelen tener personal dedicado exclusivamente a la conversión de los cómics impresos en digitales. En el caso concreto de Image Comics, los libros tienen que ser compatibles con varios formatos, como PDF, ePub, CBR/CBZ y el formato de Comixology, lo que requiere el mantenimiento de los archivos, su seguimiento y su carga en varios plataformas de cómics digitales.