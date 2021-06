Este mapa interactivo revela qué revistas se citan más entre sí

This interactive map reveals which journals cite each other the most: Capturing the exchange of ideas. Gemma Conroy. Natura,

14 February 2020

Ver noticia

Mapa interactivo

Las mayores relaciones de citación entre revistas también reflejan algunas de las mayores rivalidades. Nature y Science se citan mutuamente más que cualquier otra pareja de revistas, a un ritmo aproximadamente igual. Pero no todas las relaciones de citación entre revistas son tan beneficiosas para ambas. Por ejemplo, PNAS recibe más citas de Nature y Science las devuelve.

Este ingenioso mapa en forma de árbol explora cómo interactúan las revistas de diferentes campos entre sí, revelando qué revistas se citan más entre sí. Creado por el especialista alemán en visualización de datos, Moritz Stefaner, y Carl Bergstrom y Jevin West, de la Universidad de Washington, se basa en los datos de unos 60 millones de citas de más de 7.000 revistas, publicados en el Journal Citation Reports de Thomson Reuters entre 1997 y 2005.

Las revistas se clasifican mediante la puntuación Eigenfactor, una métrica inventada por Bergstrom y West para calcular el número de citas de los artículos de una revista determinada durante cinco años.

En el mapa de árbol, cada cuadrado representa una revista, y su tamaño corresponde a su puntuación Eigenfactor. Al hacer clic en un cuadrado, se muestra el tráfico de citas entre la revista seleccionada y otras publicaciones.

Las flechas blancas indican las citas que la revista seleccionada acumula de otras publicaciones. Las flechas negras indican las publicaciones que cita la revista seleccionada. El tamaño de las flechas corresponde a la cantidad de citas que fluyen entre cada revista.