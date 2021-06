El futuro del OA: un análisis a gran escala que proyecta la publicación y el número de lectores del acceso abierto

Heather Piwowar, Jason Priem, Richard Orr. The Future of OA: A large-scale analysis projecting Open Access publication and readership. bioRxiv 795310; doi: https://doi.org/10.1101/795310

Entender el crecimiento del acceso abierto (OA) es importante para decidir la política de los financiadores, la asignación de suscripciones y la planificación de la infraestructura. Este estudio analiza el número de artículos disponibles en acceso abierto a lo largo del tiempo. Los modelos incluyen tanto los datos de embargo de OA como las tasas de crecimiento relativas de los diferentes tipos de OA a lo largo del tiempo, basándose en el estado de OA de 70 millones de artículos de revistas publicados entre 1950 y 2019.

El estudio también examina los datos de uso de los artículos, analizando la proporción de visitas a los artículos de OA frente a las visitas a los artículos de acceso cerrado. Se utilizan técnicas de procesamiento de señales para modelar cómo cambian estos patrones de visualización a lo largo del tiempo. Los datos de visualización se basan en 2,8 millones de usos de la extensión del navegador Unpaywall en julio de 2019.

Encontramos que los documentos de las rutas verde, dorada e híbrida reciben más vistas que sus homólogos cerrados o de la ruta bronce, en particular los documentos de la ruta verde que se ponen a disposición dentro de un año de la publicación. También encontramos que la proporción de artículos Verdes, Dorados e Híbridos está creciendo más rápidamente.

En 2019:

El 31% de todos los artículos de revistas están disponibles como OA

El 52% de las visitas a los artículos son a artículos OA

Dadas las tendencias existentes, estimamos que para 2025:

El 44% de todos los artículos de revistas estarán disponibles como OA

El 70% de las visitas a los artículos serán a artículos de acceso abierto.

Es probable que la disminución de la relevancia de los artículos de acceso cerrado cambie el panorama de la comunicación académica en los próximos años.