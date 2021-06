“Colas y Cuentos” programa de bibliotecas que pretende poner en contacto a los amantes de los perros con los amantes de los libros

Tails and Tales’ summer adoption program aims to connect Lake pet lovers with book lovers Cindy Peterson | Special to the Daily Commercial

El Refugio de Animales del Condado de Lake traerá toda la ternura a su biblioteca este verano. Un programa llamado “Tails and Tales”, el camión de adopción móvil del refugio se detiene en cada una de las 16 bibliotecas públicas del condado de Lake. Una asociación entre el refugio y el Sistema de Bibliotecas del Condado de Lake, su objetivo es reunir a los amantes de las mascotas con los amantes de los libros.

El Refugio de Animales del Condado de Lake (Florida) se ha asociado con el Sistema de Bibliotecas del Condado de Lake. A través de un programa llamado “Tails & Tales” (Colas y Cuentos), el camión de adopción móvil del refugio se detiene en cada una de las 16 bibliotecas públicas del condado de Lake, que están organizando horas de cuentos especiales con temática de mascotas durante junio y julio. Las personas que adopten perros y gatos durante su visita al camión en las bibliotecas no tendrán que pagar las tasas de adopción, y todas las adopciones incluyen la esterilización, las vacunas iniciales, el microchip y la etiqueta de identificación personalizada.

Y al final del día, el refugio espera que los lectores puedan adoptar una mascota y “ganar un compañero de lectura FURever”. “Nos estamos asociando con el Sistema de Bibliotecas del Condado de Lake para mostrar algunas de nuestras mascotas adoptables”, dijo Chloe Goodson, del Refugio de Animales del Condado de Lake. “Tenemos nuestras criaturas más adoptables aquí y si las personas no ven a un animal que les guste aquí, pueden tomar un cupón para una adopción gratuita e ir a nuestro refugio para ver si se conectan con algún perro”.

“Es importante para la biblioteca porque nos estamos asociando con el condado para ayudar a que esos animales sean adoptados y hace que los niños salgan y vayan a la biblioteca a leer”, dijo la asistente de biblioteca Sarah Clements.