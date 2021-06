La capacidad de liderazgo del bibliotecario que imparte alfabetización informacional

Brooks, Andrea, Lynn Warner, & Jane Hammons. “Information literacy leadership: The traits we didn’t know we had.” College & Research Libraries News [Online], 82.6 (2021): 278. Web. 21 Jun. 2021

Ver artículo

El papel de los bibliotecarios ha evolucionado de forma natural a lo largo de las décadas, ya que la alfabetización informacional (ALFIN) se ha definido, redefinido y conceptualizado desde un conjunto de habilidades estandarizadas hasta un grupo interconectado de conocimientos. Para crear programas de formación eficaces, los bibliotecarios encargados de la alfabetización informacional (ALFIN) han tenido que desarrollar rápidamente numerosas competencias. El bibliotecario docente que tiene éxito aprende a comunicarse eficazmente con los estudiantes, a colaborar con el profesorado de todo el campus y a desarrollar enfoques innovadores para la enseñanza de la Alfabetización Informacional. Con el tiempo, aunque quizás el bibliotecario no lo sepa, todas estas habilidades que crean buenos profesores también crean buenos líderes.

En una encuesta que los autores de este artículo hicieron titulada Becoming Leaders, Creating Leaders en LOEX 2020 evaluaron la autopercepción de los bibliotecarios encargados de la alfabetización informacional respecto al liderazgo. Alrededor de la mitad de los participantes estaban convencidos de que desempeñaban un papel de liderazgo en sus propias bibliotecas. Sin embargo, son muchos menos los que se perciben a sí mismos como líderes en su organización más amplia (La universidad). Puede que esto no sea sorprendente, pero es interesante reflexionar sobre cómo nosotros, como profesión, podríamos hacer avanzar la alfabetización en información si reconocemos nuestra capacidad de liderazgo.

Este artículo ofrece una reflexión sobre la alfabetización informacional y discute cuatro rasgos de liderazgo que se lleva a cabo en el aula por parte de los bibliotecarios:

Los bibliotecarios docentes como líderes

Los bibliotecarios que proporcionan clases de ALFIN están bien posicionados para convertirse en comunicadores eficaces, colaboradores y defensores de la alfabetización informacional. Sharon Mader escribió en 1996 que “los bibliotecarios que imparten ALFIN tienen una afinidad natural hacia los puestos de liderazgo porque las cualidades de liderazgo identificadas son las que los bibliotecarios de enseñanza generalmente exhiben o desarrollan para tener éxito en sus trabajos”. Las cualidades de liderazgo y su conexión con la enseñanza y la formación en las bibliotecas incluyen rasgos como ser innovador, autorreflexivo, colaborador y comunicativo. El documento Roles and Strengths of Teaching Librarians de ACRL proporciona una descripción detallada del rol de liderazgo dentro de la profesión. De acuerdo con el documento, “el bibliotecario docente demuestra su liderazgo tanto al liderar con el ejemplo como al liderar en los contextos del campus”.

Con un conocimiento profundo de la ALFIN y la pedagogía, los bibliotecarios deberían guiar y dirigir las conversaciones sobre la ALFIN en todas las disciplinas para que los bibliotecarios sean verdaderos socios colaborativos de los docentes, haciendo avanzar a sus instituciones con nuevas iniciativas, mientras identifican y se conectan con los objetivos institucionales existentes. Ciertamente hay evidencia dentro del campo donde los bibliotecarios modelan un liderazgo efectivo para integrar la ALFIN dentro del plan de estudios, el diseño de asignaciones, y conectar la ALFIN con los estándares de acreditación de la universidad. Estos son excelentes ejemplos, pero sabemos que hay oportunidad para que nuestra profesión crezca como líderes.

Programa de embajadores de IL

La creación del programa GEARUP de Alfabetización Informacional en la Universidad de Northern Kentucky (NKU) ofrece un ejemplo de cómo los bibliotecarios docentes pueden aprovechar las competencias que desarrollan a través de su trabajo diario para asumir un papel de liderazgo en el campus.

Una parte clave de la iniciativa es la creación de un programa de embajadores de la alfabetización informacional, en el que algunos profesores de las distintas disciplinas colaboran con los bibliotecarios para integrar los conceptos de la ALFIN en sus cursos y actuar como defensores de este servicio en el campus.

Rasgos clave del liderazgo



Comunicación

Se aprovecharon las habilidades de comunicación existentes para articular que todos los estudiantes, en todas las disciplinas, requieren habilidades de ALFIN para el desarrollo del aprendizaje permanente. Además del profesorado, también se tuvo que comunicarse con los gestores, el personal y los grupos de estudiantes para promover el valor de la AI. Esta experiencia trabajando con varias disciplinas, poblaciones de estudiantes y profesores en sesiones únicas, ayudó a ser flexibles en la presentación de la información. Habiendo desarrollado habilidades de comunicación mientras se trabajaba con diversos grupos de estudiantes durante las sesiones únicas, equipados para impartir efectivamente la importancia de la ALFIN

Asumir riesgos

Como bibliotecarios docentes, a menudo se utilizan y prueba con frecuencia nuevas técnicas de aprendizaje activo -generalmente en sesiones puntuales con estudiantes que nunca hemos conocido- sin saber si la actividad será un éxito. Estamos dispuestos a impartir clases en áreas temáticas en las que nuestros conocimientos disciplinarios son limitados, confiando en que nuestra propia experiencia nos ayudará. Nos acercamos a profesores que no conocemos en departamentos con los que no hemos trabajado antes, sabiendo que nuestros esfuerzos pueden ser ignorados. Sabemos que tenemos que estar dispuestos a probar, y a fracasar, si queremos desarrollarnos como profesores y apoyar el desarrollo de la ALFIN de nuestros estudiantes.

Proponer un programa de ALFIN dirigido por la biblioteca es un riesgo importante. Si la propuesta es aceptada, la biblioteca se convierte en el centro de atención del campus de una manera que nunca fue antes. Y lo que estaba en juego era muy importante, ya que si la implementación no tuviera éxito, surgirían problemas significativos para la reacreditación de la universidad. Además, no todo el mundo verá con buenos ojos los esfuerzos ni estará de acuerdo con las decisiones Aunque situaciones como son un reto, podemos recurrir a nuestras experiencias anteriores de asumir riesgos y estar dispuestos a fracasar, para apoyar nuestros esfuerzos de asumir este mayor papel de liderazgo.

Creación de equipos

Las habilidades de creación de equipos se desarrollan de forma natural en las aulas de aprendizaje activo, donde podemos guiar a los grupos a través de una tarea. Pedimos a los alumnos que resuelvan problemas de búsqueda o que discutan en grupo el concepto de autoridad. Nos volvemos expertos en dirigir a los grupos menos productivos hacia el compromiso y en estructurar los debates. Además, la estructura organizativa de los programas de formación suele fomentar la creación de equipos dentro de una unidad. La formación rara vez recae en un solo bibliotecario, sino que un equipo de bibliotecarios trabaja conjuntamente para garantizar la coherencia del aprendizaje de los alumnos. Por último, un equipo de enseñanza exitoso debe extenderse más allá de nuestros colegas de la biblioteca. Aprendemos a colaborar con el profesorado para asegurarnos de que trabajamos con los mismos objetivos de aprendizaje.

Confianza en sí mismo

La confianza en uno mismo, como cualquiera de los otros rasgos enumerados, no se produce de forma inmediata. A medida que desarrollamos nuestras habilidades de comunicación y de creación de equipos, además de asumir riesgos, nuestra autoconfianza va afianzándose. Como bibliotecarios principiantes que imparten clases individuales, queda claro que la información que compartimos con los alumnos es muy valiosa para su éxito. Tenemos conocimientos y habilidades que valen la pena para ayudar a los estudiantes no sólo con las tareas de investigación, sino con el aprendizaje permanente y el pensamiento crítico. Los comentarios positivos del profesorado sobre sus alumnos refuerzan aún más esta confianza en nuestras capacidades y en nuestra instrucción.

Recomendaciones para desarrollar el liderazgo

Los bibliotecarios que imparten Alfabetización Informacional noveles desarrollarán de forma natural las habilidades de liderazgo desde el principio en el aula, pero se pueden aplicar esfuerzos conscientes para desarrollar o mejorar intencionadamente las habilidades existentes.

Comunicar: Desarrolla un discurso ágil y coherente para que, cuando te comuniques con cualquier persona de tu organización, estés mejor preparado para explicar la importancia de la ALFIN.

Creación de equipos: En el aula, desarrolla tus habilidades de creación de equipos utilizando tecnologías de colaboración para que los estudiantes trabajen juntos en el aprendizaje de conceptos.

Asumir riesgos: Comprométete a probar una nueva técnica de aprendizaje activo cada semestre o a utilizar una nueva tecnología. Ofrécete como voluntario para impartir clases en una disciplina con la que no esté familiarizado o para un público con el que no suelas trabajar.

Confianza en sí mismo: Participa en un comité del campus, incluso en uno que no esté directamente relacionado con tu función de bibliotecario. Busca oportunidades en las que puedas empezar a asumir un papel de liderazgo más destacado en el campus.

El papel de los bibliotecarios docentes ha evolucionado ciertamente, pero las conexiones con el liderazgo siempre han estado ahí. Tómate un tiempo para ser intencional sobre tu propio desarrollo, céntrate en desarrollar uno o dos rasgos clave y, a su vez, verás crecer la confianza en ti mismo. Muy pronto, te encontrarás liderando en lugares que nunca hubieras imaginado.