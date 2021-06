Qué implica la ruptura de hiprenlaces en la web: estudio de la deriva de enlaces y contenidos en The New York Times.

Zittrain, Jonathan, John Bowers, and Clare Stanton. “The Paper of Record Meets an Ephemeral Web: An Examination of Linkrot and Content Drift within The New York Times.” Library Innovation Lab, Harvard Law School, 2021

Los hipervínculos son una herramienta poderosa para los periodistas y sus lectores. Para profundizar en el contexto de un artículo, basta con un clic. Pero los hipervínculos son un arma de doble filo: a pesar de lo ilimitado de Internet, lo que se encuentra en la Red también puede modificarse, desplazarse o desaparecer por completo.

La fragilidad de la Red supone un problema para cualquier área de trabajo o interés que dependa de los registros escritos. La pérdida de material de referencia, los impactos negativos en el SEO y el secuestro malicioso de valiosos outlinks son algunos de los efectos adversos de una URL rota. Y lo que es más importante, deja los artículos de décadas pasadas como cáscaras vacías de lo que fueron, desvinculados de su fuente y contexto originales. En un estudio de 2014, por ejemplo, unos investigadores descubrieron que casi la mitad de los hipervínculos de las opiniones del Tribunal Supremo conducían a contenidos que habían cambiado desde su publicación original o habían desaparecido de Internet.

Esta decadencia, a menudo irreversible, de los contenidos web se conoce comúnmente como linkrot. Es similar al problema relacionado con la deriva del contenido, o los cambios típicamente no anunciados -retiros, adiciones, sustituciones- en el contenido de una determinada URL.

Este estudio examinó los hipervínculos en los artículos del New York Times, desde el lanzamiento del sitio web del Times en 1996 hasta mediados de 2019, desarrollados sobre la base de un conjunto de datos que nos proporcionó el Times. La sustancial deriva de enlaces y contenidos que se econtró refleja las dificultades inherentes a la vinculación a largo plazo de enlaces de una web volátil. The Times, en particular, es un abanderado del periodismo digital con buenos recursos y una sólida estructura de archivo institucional. Su interés por afrontar el reto del linkrot indica que aún no se ha entendido ni abordado de forma exhaustiva en todo el ámbito.

Se descubrió que de los 553.693 artículos incluidos en el estudio -es decir, que incluían URLs en nytimes.com- había un total de 2.283.445 hipervínculos que apuntaban a contenidos fuera de nytimes.com. El 72% de ellos eran “enlaces profundos” con una ruta a una página específica, como example.com/article, que es donde se centró el análisis (en lugar de simplemente example.com, que componía el resto del conjunto de datos). De estos enlaces profundos, el 25% de los enlaces eran completamente inaccesibles. La putrefacción de los enlaces se hizo más común con el tiempo: el 6 por ciento de los enlaces de 2018 se habían corrompido, en comparación con el 43 por ciento de los enlaces de 2008 y el 72 por ciento de los enlaces de 1998. El 53% de todos los artículos que contenían enlaces profundos tenían al menos un enlace fallido.

Ciertas secciones del Times mostraron tasas mucho más altas de URLs podridas. Los enlaces de la sección de deportes, por ejemplo, muestran una tasa de putrefacción relativa de alrededor del 36%, frente al 13% de The Upshot. Esta diferencia tiene que ver, en gran parte, con el tiempo. La edad media de un enlace en The Upshot es de 1.450 días, frente a los 3.196 días de la sección de deportes.