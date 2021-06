Colección de libros para ayudar a los hijos de padres encarcelados

Book collection to help children of parents who are incarcerated. ASU News, 2021

Más de 2.7 millones de niños estadounidenses se ven afectados directamente por el encarcelamiento actual de un padre o un ser querido. Muchos de ellos, así como sus familiares y compañeros, carecen de los recursos para hacer frente a los sentimientos asociados de vergüenza y estigmatización.

El Center for Child Well-Being de la Universidad Estatal de Arizona y la Biblioteca de la ASU han reunido una colección de 64 libros diseñados para ayudar a los casi 100,000 hijos de padres que están encarcelados en Arizona a lidiar mejor con sus sentimientos.

Los libros forman parte de la colección “Empathy Through Literacy” desarrollada por el centro. Están dirigidos a un rango de edades desde lectores tempranos hasta adultos jóvenes y están disponibles para los visitantes del piso principal de la Noble Library de ASU en el campus de Tempe.