Cortés Peña, Cynthia and Cassarino, Gabriela Alejandra and Carrizo, Valeria Isabel and Zagaglia, Anabella Nociones del mundo editorial para bibliotecarios. 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Biblioteca del Docente, 2019

Texto completo

¿Cómo se «fabrican» los libros? ¿Qué hay detrás de los datos que ingresamos en un registro? Conocer aspectos de la producción editorial nos puede ayudar a entender mejor la información contenida en el recurso a catalogar.