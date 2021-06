Difusión y divulgación científica en Internet Oviedo

Gobierno del Principado de Asturias Proyecto Cienciatec.org., 2011

“Difusión” y “divulgación” son dos palabras que parecen estar un escalón por debajo de “investigación” cuando hablamos de Ciencia. Sin embargo, la investigación científica no tiene razón de ser si no se difunde entre las distintas comunidades científicas y si no se divulga entre las personas con conocimientos no tan especializados pero inquietas y con interés por los avances en la sociedad que le ha tocado vivir.

Internet ha supuesto varias revoluciones en el ámbito de la investigación científica, no sólo facilitando la colaboración entre investigadores e investigadoras de distintas partes del mundo, además ha permitido que cualquier persona investigadora difunda sus propios trabajos sin prácticamente ningún intermediario.

Por lo tanto, en una sociedad donde la velocidad de transmisión de las novedades científicas, de las críticas, de los comentarios y de los descubrimientos es vertiginosa; consideramos necesaria una guía que ofrezca ciertas indicaciones a las personas más reacias a adentrarse en la red de redes.

Con el fin de cubrir todos los aspectos posibles de la divulgación científica en Internet hemos sacrificado exhaustividad por variedad, consiguiendo eso sí, un completo resumen de todas las opciones que existen en la red para que el personal investigador encuentre la que más se adecue a sus necesidades. Aunque los blogs y las redes sociales tienen una importancia especial en esta guía, los primeros capítulos están orientados a las iniciativas más “institucionales” o “clásicas”, que de ningún modo son incompatibles con las llamadas herramientas 2.0. Esperamos que las páginas que siguen, alimenten tu espíritu divulgador o que al menos te ayuden a ver que la Ciencia no sólo está en Internet, sino que Internet hace a la ciencia más apasionante, divertida y atractiva que nunca.