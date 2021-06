Una guía de campo ilustrada sobre las redes sociales

“An Illustrated Field Guide to Social Media”. Knight First Amendment Institute, 2021

Esta guía de campo examina los medios sociales que funcionan con “lógicas” diferentes a las de Facebook, Twitter o YouTube. Presenta comunidades que han intentado conscientemente utilizar modelos diferentes al capitalismo de la vigilancia e incluye el trabajo de colaboradores de otros países y subculturas.

El Instituto ha publicado la guía ilustrada en relación con “Reimagine the Internet” , una conferencia virtual sobre lo que podría y debería ser Internet en la próxima década

Ninguna guía de campo estaría completa sin imágenes. Al igual que una guía de campo de las aves nos ayuda a observar más de cerca los pájaros que encontramos en un paseo por nuestros barrios, las notables ilustraciones de Fiammetta Ghedini en esta guía de campo nos ayudan a mirar los medios sociales de manera diferente.