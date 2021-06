Bibliotecarios en acción por la educación abierta: aplicación de la Recomendación de la UNESCO sobre los REA

Librarians in Action for Open Education Implementing the UNESCO OER Recommendation. The European Network of Open Education Librarians (ENOEL), 2021

Texto completo

La Red Europea de Bibliotecarios de Educación Abierta (ENOEL) está ayudando a aplicar la Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) de la UNESCO como embajadores y facilitadores de la educación abierta. La forma en que planea apoyarla se expone en su Plan Estratégico para 2021-2023. El documento se basa en la Recomendación de la UNESCO sobre REA y considera a los bibliotecarios como una de las partes interesadas clave que participan en su aplicación a nivel europeo. Los bibliotecarios universitarios son socios de confianza clave para hacer que los recursos y las prácticas educativas de Europa sean abiertos y reutilizables. La estrategia de noticias de la Red Europea de Bibliotecarios de Educación Abierta ayudará a aumentar la concienciación en torno a la educación abierta, a estimular la cultura de la educación abierta y a proporcionar más apoyo para implementar la educación abierta en las instituciones de educación superior en diversos contextos locales.