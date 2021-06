La necesidad de cambio: Un documento de posición sobre el préstamo de libros electrónico en bi bibliotecas

“The Need for Change: A Position Paper on E-Lending by the ALA Joint Digital Content Working Group”, 2021

El documento señala los desafíos actuales en el préstamo de contenido digital y los problemas que complican la adquisición, el acceso de los usuarios y la preservación de la información digital.

“The Need for Change: A Position Paper on E-Lending by the ALA Joint Digital Content Working Group” evalúa el ecosistema de préstamos digitales en bibliotecas públicas, académicas y escolares. Si bien señala que en la última década se han producido mejoras en el acceso al contenido y la experiencia de lectura, el documento señala que problemas graves complican la adquisición, el acceso de los usuarios y la preservación de la información. La pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador, aumentando la demanda digital (demanda que promete ser a largo plazo) al tiempo que amenaza con restricciones presupuestarias que pueden restringir aún más el acceso de los usuarios, y el material digital es más costoso por uso que el impreso.

Los términos de licencia de los editores para libros electrónicos y audiolibros digitales son problemáticos en todo tipo de bibliotecas. En las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares, el contenido de libros electrónicos procedentes de muchas editoriales ha estado cada vez más disponible sólo en términos “complejos” con plazos determinados. Con frecuencia es necesario volver a renovar la licencia, lo que aumenta los costos a largo plazo y complica el mantenimiento y la conservación. Las bibliotecas universitarias a veces tienen más opciones de licencias a largo plazo, pero no en todos los casos, lo que pone en peligro su misión como gestoras de la memoria cultural. El precio complica el acceso: los títulos individuales pueden tener un precio insostenible, especialmente en las bibliotecas escolares, muchas de las cuales carecen desesperadamente de fondos suficientes para afrontar un futuro cada vez más digital. Los costos más bajos — se aproximan a los libros de tapa dura— para el acceso perpetuo pueden ser la única opción para crear colecciones digitales ricas y sostenibles a largo plazo. A falta de esa opción, las bibliotecas deberían abogar por múltiples modelos de los editores: licencias medidas con límite de circulación (y no de tiempo) perpetuas y de precio superior, quizás con una suscripción (y no de pago por uso). Para las bibliotecas universitarias y escolares, los libros de texto y las licencias institucionales que permiten a muchos estudiantes el acceso simultáneo a los títulos tienen un costo prohibitivo y necesitan apoyo. Si bien es mejor que hace una década, el acceso a los títulos sigue siendo problemático, con títulos importantes como algunos ganadores anteriores del premio Pulitzer que no están disponibles. Las grandes empresas que publican contenido “exclusivo” que no tiene licencia para las bibliotecas agravan el problema.

Otros formatos, como la transmisión de video y música, son aún más complicados, especialmente para las bibliotecas universitarias y escolares. Las licencias institucionales a menudo no están disponibles o tienen un costo tan prohibitivo que el acceso de los estudiantes es imposible. Cantidades cada vez mayores de contenido de cine y televisión, desarrollado para su transmisión a suscriptores individuales, no están disponibles para las bibliotecas en ningún formato ya que la publicación de discos se vuelve más rara.

Sin embargo, los editores no son la única entidad que inhibe el acceso eficiente al contenido. Los editores señalan que muchas plataformas de proveedores de contenido de bibliotecas no podrían ofrecer varios modelos de licencia simultáneamente, incluso si se ofrecieran los modelos. Los proveedores de contenido digital de bibliotecas deben invertir para hacer que sus plataformas sean más sólidas y mejorar las funciones de accesibilidad.

Las bibliotecas deben permanecer firmes en hacer lo que beneficia a sus usuarios. Una preferencia cada vez mayor por el contenido digital continuará incluso después de que se eliminen las restricciones relativas a la permanencia en casa, el refugio en el lugar y la distancia física. Si no podemos encontrar formas de hacer que nuestras colecciones digitales sean sólidas y duraderas, incluido el retorno al acceso perpetuo de alguna forma como una opción, las bibliotecas nunca podrán satisfacer una demanda cada vez mayor y brindar equidad a las comunidades a las que servimos.