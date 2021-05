La ciudadanía digital. Desde las habilidades blandas hasta las habilidades del siglo XXI

What Is Digital Citizenship & How Do You Teach It?

DIGITAL CITIZENSHIP By: Chris Zook on December 10th, 2019

Desde las habilidades blandas hasta las habilidades del siglo XXI, hay muchos temas que cubrir. Y uno de los más importantes es la ciudadanía digital. A medida que aumenta el ritmo de los avances tecnológicos, el mundo en su conjunto depende cada vez más de Internet para sus actividades cotidianas.

La ciudadanía digital se refiere al uso responsable de la tecnología por parte de cualquier persona que utilice ordenadores, Internet y dispositivos digitales para relacionarse con la sociedad a cualquier nivel.

Entre las cuestiones que plantea la ciudadanía digital están:

Empatía

Cómo funciona Internet

Comprender los datos del usuario

Practicar la alfabetización digital

Reconocer la brecha digital

Practicar el bienestar digital

Trabajar con dispositivos digitales

La empatía es fundamental para entender cómo hablan y se comportan las personas en Internet. Dado que el uso de Internet se basa en gran medida en comunicaciones basadas en texto, es imposible escuchar el tono de voz de alguien, ver sus expresiones faciales o entender otras señales no verbales que se obtienen cuando se habla con alguien cara a cara. Como resultado, es increíblemente fácil para los usuarios de Internet hacer juicios rápidos y duros sobre las declaraciones de alguien en línea. En el peor de los casos, este tipo de comportamiento puede derivar en ciberacoso, que se ha documentado como un problema especialmente grave para los usuarios más jóvenes de Internet. Por eso, enseñar empatía tiene el potencial de marcar una enorme diferencia con respecto a los demás.

Después de enseñar la empatía, hay que enseñar a los alumnos cómo funciona Internet. Internet es una increíble red de servidores y ordenadores interconectados que dirigen las peticiones de los navegadores a través de una red de conexiones alámbricas e inalámbricas.

Los datos de los usuarios son uno de los conceptos más complejos y preocupantes de la era digital. Casi todas las empresas con un sitio web recogen datos sobre las personas que lo visitan. Esos datos pueden ser tan simples como las páginas que alguien ve, y pueden ser tan complejos como la dirección de la casa de alguien. La mayoría de los sitios web de Internet utilizan esta información con fines de marketing. Les ayuda a entender un poco mejor a sus clientes y a las empresas a conectar con la gente de forma significativa. Sin embargo, otros sitios web utilizan estos datos de forma maliciosa. Aunque casi todos los países cuentan con leyes que prohíben a las empresas recopilar datos de personas menores de 18 años (o de 13 en algunos lugares), lo cierto es que esto ocurre de todos modos. Por ello, los ciudadanos deben conocer los datos personales y saber cómo pueden protegerse.

La alfabetización digital es la práctica de leer información en línea y entender lo que significa, dónde se originó y si es precisa. La alfabetización digital también incluye el aprendizaje de la ética, la protección en línea e incluso la prevención del ciberacoso. La enseñanza de la alfabetización digital requiere mucha planificación, delicadeza y revisión para garantizar que sus alumnos entienden lo que necesitan saber sobre el mundo digital.

La brecha digital es la disparidad entre los que tienen acceso a las herramientas digitales modernas (como los ordenadores e Internet) y los que no.

El bienestar digital es la práctica de abstenerse de consumir Internet y los medios digitales durante un tiempo excesivo. Así que, por extraño que parezca, la mejor manera de practicar el bienestar digital es dejar los dispositivos digitales durante unas horas cada día.