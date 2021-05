Manovich, Lev. Instagram y la imagen contemporánea– Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2020

Texto completo

Las opiniones son, a menudo, excepciones altamente atípicas que eclipsan la masa de imágenes más ordinarias

Alise Tifentale, Art of the Masses: From Kodak Brownie to Instagram, 2015.

¿Qué comparte la gente en Instagram? ¿Y por qué hoy en día Instagram es una plataforma perfecta para estudiar la fotografía popular alrededor del mundo? La mayoría de las discusiones acerca de Instagram en medios populares se dedican sólo a algunos casos: autorretratos, celebridades, estrellas de instagram y blogueros de moda.