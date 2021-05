Vivir con los datos: comprensión pública y percepciones de las prácticas de datos

Helen Kennedy, Susan Oman, Mark Taylor, Jo Bates, Robin Steedman. Living With Data: knowledge, experiences and perceptions of data practices University of Sheffield, 2021

Texto completo

Living With Data: knowledge, experiences and perceptions of data practices ha llevado a cabo una amplia revisión de la investigación empírica existente sobre la comprensión y las percepciones del público sobre las prácticas de datos. La revisión se publicó el 21 de mayo de 2020.

Se dice que la recopilación y el uso omnipresentes de datos digitales tiene efectos de gran alcance. A medida que se han incrementado estas prácticas, el interés por cómo las percibe el públicoha comenzado a crecer. Se considera importante comprender la opinión del público sobre las prácticas de datos de los datos para garantizar que los datos trabajen “para las personas y la sociedad” (misión del Instituto Ada Lovelace) y sean “una fuerza para el bien”.

Para conocer mejor la opinión del público sobre las prácticas de datos, se llevó a cabo una revisión de la investigación empírica original de la percepción, la actitud y los sentimientos del público sobre las prácticas de datos. Se usa el término “prácticas de datos” para referirse a la recopilación sistemática análisis e intercambio de datos y los resultados de estos procesos. Los datos que se encuentran en el centro de estas prácticas suelen ser los datos personales, y la investigación relacionada se centra a menudo en estos datos. Esta revisión también abarcó fenómenos relacionados, como la IA y el reconocimiento facial.

Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de de investigación académica en línea y una búsqueda manual, que comenzó con la literatura con la que ya estábamos familiarizados. La revisión abarcó una amplia gama de disciplinas académicas y la literatura gris, es decir – de la sociedad civil, del tercer sector, del gobierno o de empresas.