Dando forma a la tesis doctoral en formato digital: producción de conocimiento en las Artes y las Humanidades

Shaping the Digital Dissertation: Knowledge Production in the Arts and Humanities. Edited by Virginia Kuhn and Anke Finger. Open Book Publisher, 2021

Texto completo

Las tesis digitales forman parte de la investigación académica desde hace años, pero todavía hay muchos interrogantes en torno a sus procesos. ¿Son las tesis digitales significativamente diferentes de sus homólogas en papel? ¿Cuáles son los efectos de los proyectos digitales en la formación doctoral? ¿Cómo se elige y defiende una tesis digital? Este libro explora las implicaciones más amplias de la beca digital a través de las divisiones institucionales, geográficas y disciplinarias.

El volumen está organizado en dos secciones: la primera, escrita por académicos de alto nivel, aborda las preocupaciones conceptuales relativas a la dirección y evaluación de las tesis digitales en el contexto más amplio de la educación doctoral. La segunda sección consiste en estudios de casos de estudiantes de doctorado cuya investigación dio lugar a una tesis nativamente digital que han defendido con éxito. Estos investigadores noveles han sido seleccionados para representar una serie de disciplinas e instituciones.

A pesar del profundo efecto de la incorporación de herramientas digitales en las tesis, la bibliografía al respecto es limitada. Este volumen pretende ofrecer una visión fresca y actualizada de la tesis digital, teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos. Es especialmente relevante en el contexto europeo, donde las disertaciones digitales, sobre todo en la investigación basada en las artes, son más populares.

Shaping the Digital Dissertation tiene como objetivo proporcionar ideas, precedentes y mejores prácticas a los estudiantes de posgrado, asesores de doctorado, agentes institucionales y comités de disertación. Dado que las tesis digitales tienen un impacto potencial en el estado de la investigación en su conjunto, esta colección editada será un recurso útil para la comunidad académica en general y para cualquier persona interesada en el futuro de los estudios de doctorado.