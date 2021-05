Invertir en la infraestructura del libro de acceso abierto: una llamada a la acción

Pierre Mournier, Jeroen Sondervan, & Graham Stone. (2021, May 17). Investing in the Open Access Book infrastructure – A call for action. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4768388

Texto completo

Los libros juegan un papel esencial en la comunicación académica, en particular, pero no solo dentro de las Ciencias Sociales y Humanidades. La ciencia abierta beneficia la calidad y el valor de la investigación y la erudición. Si el acceso abierto beneficia a la sociedad en la mayor medida posible, es lógico incluir libros académicos. En un documento informativo de 2019, Science Europe informó que: “El acceso abierto a libros académicos debe tenerse en cuenta en las políticas de acceso abierto más amplias desarrolladas por instituciones de investigación, financiadores y gobiernos”.

El trabajo previo de intercambio de conocimientos en monografías de OA inspiró a los expertos Pierre Mounier (EHESS, OpenEdition, OPERAS), Graham Stone (Jisc) y Jeroen Sondervan (biblioteca de la Universidad de Utrecht) para organizar una campaña de apoyo comunitario en la infraestructura de libros de OA. A principios de 2021, organizaron un evento en línea que fue facilitado por Knowledge Exchange y al que asistieron partes interesadas clave, incluidos representantes de cOAlition-S, SPARC-Europe, OASPA, OAPEN, DARIAH-EU, OpenAIRE, financiadores nacionales, organizaciones asociadas de KE y otros más .

Como resultado, se publicó el documento de posición ‘Investing in the Open Access Book infrastructure – A call for action‘ y está disponible como PDF para descargar a través de Zenodo. También hay una versión de documento de Google donde se te invita a agregar tu nombre a la creciente lista de signatarios.

Los detalles completos de este trabajo también se han publicado a través del blog en el sitio web de Jisc .