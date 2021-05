La disrupción de las humanidades digitales

Kim D, Stommel J. Disrupting the digital humanities. punctum books; 2018.

Texto completo

Con demasiada frecuencia, la definición de una disciplina se convierte más en un ejercicio de exclusión que de inclusión. Disrupting the Digital Humanities pretende repensar la forma en que trazamos el terreno disciplinario, enfrentándose directamente al impulso de control de muchas otras colecciones que se denominan de definición de campo. Lo más hermoso del trabajo de las Humanidades Digitales es precisamente el hecho de que no puede ser antologado de forma ordenada. De hecho, el deseo de definir claramente las Humanidades Digitales (para filtrar las DH-y de las DH) es una forma de excluir el trabajo radicalmente diverso que realmente constituye el campo. Esta colección, por lo tanto, trabaja para empujar y pinchar en los bordes de las Humanidades Digitales – para abrir las Humanidades Digitales en lugar de cerrarlas. En última instancia, son precisamente los bordes, los valores atípicos, los que hacen que las Humanidades Digitales sean a la vez heterogéneas y rigurosas. Esta colección no constituye una reserva más para el nuevo canon de las Humanidades Digitales. Su objetivo no es tanto reunir contenidos como crear nuevas conversaciones. La construcción de un espacio verdaderamente comunitario para las humanidades digitales requiere que todos nos acerquemos a ese espacio con el compromiso de 1) crear diálogos abiertos y no jerárquicos; 2) defender el trabajo no tradicional que de otro modo no sería reconocido a través de los canales académicos convencionales; 3) amplificar las voces marginadas; 4) defender a los estudiantes y a los alumnos; y 5) compartir generosa y abiertamente para apoyar el trabajo de nuestros compañeros.