¿Te resulta difícil la lectura de artículos científicos? Los académicos dicen que sí

Is Academic Research Too Hard To Read? The Academics Say Yes. by Porter Anderson, Piblishing Perspectives, May 11, 2021

En una encuesta realizada por la editorial británica Emerald Publishing, los investigadores afirman no estar satisfechos con la forma en que las publicaciones académicas presentan su trabajo a un mundo que necesita entenderlo.

En este estudio, que es importante tanto para los propios investigadores como para los consumidores de literatura de investigación, se consultó a 1.500 académicos de un grupo internacional de más de 100 países.

No hace falta decir que los investigadores quieren que su trabajo sea accesible y descubrible.

Los usuarios quieren que la ciencia produzca su mejor trabajo de forma inteligible.

La idea clave de esta investigación es que hay un fuerte deseo por parte de la comunidad académica de cambiar la forma en que se presenta la investigación para hacerla más utilizable en un mundo post-COVID.

En cuanto a los incentivos de publicar, los científicos valoran la publicación del artículo de investigación tradicional en revistas con ‘factor de impacto’ por encima de los resultados de la investigación y los formatos de contenido que nos llevan más allá del artículo.

Algunos de los resultados de la encuesta para captar el sentido: