Análisis conjunto de las preferencias ocultas de los investigadores por la bibliometría, la altmetría y las métricas de uso. 

Indicadores del experimento seleccionados como más útiles para decidir qué publicaciones leer

Lemke, S, Mazarakis, A, Peters, I. Conjoint analysis of researchers’ hidden preferences for bibliometrics, altmetrics, and usage metrics. J Assoc Inf Sci Technol. 2021; 72: 777– 792. https://doi.org/10.1002/asi.24445

El número de artículos académicos que se publican anualmente no deja de crecer, al igual que el número de indicadores con los que se mide el impacto de las publicaciones. Se sabe poco sobre cómo la creciente variedad de indicadores disponibles afecta a los procesos de selección de la literatura que leen los investigadores.

Se realizaron experimentos de clasificación integrados en una encuesta en línea con 247 investigadores participantes, la mayoría de ellos de ciencias sociales. Los participantes completaron una serie de tareas en las que se les pedía que clasificaran publicaciones ficticias en función de su relevancia esperada, basándose en sus puntuaciones respecto a seis métricas prototípicas. Mediante la aplicación de la regresión logística, el análisis de conglomerados y la codificación manual de las respuestas a la encuesta, se obtuvieron datos detallados sobre el modo en que las métricas destacadas del impacto de la investigación influyeron en los participantes a la hora de decidir qué artículos científicos leer.

Las respuestas a la encuesta revelaron una combinación de características cualitativas y cuantitativas que los investigadores consultan a la hora de seleccionar la bibliografía, mientras que el análisis de regresión mostró que, entre las métricas cuantitativas, el recuento de citas tiende a ser el que más preocupa, seguido de los factores de impacto de las revistas.

Los resultados sugieren una opinión comparativamente favorable de muchos investigadores sobre la bibliometría y un escepticismo generalizado hacia la altmetría. Los resultados subrayan la importancia de dotar a los investigadores de conocimientos sólidos sobre las limitaciones de las métricas específicas, ya que parecen desempeñar un papel importante en la evaluación diaria de la relevancia por parte de los investigadores.