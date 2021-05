El bibliotecario visible: cómo afirmar tu valor con la ayuda del marketing y la promoción

Siess, Judith A. Visible Librarian: Asserting Your Value with Marketing and Advocacy. Chicago: ALA, 2003

Texto completo

En la introducción, la autora cita la reciente reducción y cierre de bibliotecas y la eliminación de muchos puestos de trabajo en las mismas como prueba de que las bibliotecas ya no son un hecho en la sociedad actual. La autora atribuye parte de la culpa a los bibliotecarios, que, según ella, no se han promocionado bien a sí mismos ni a sus servicios, ni han sido buenos defensores de su profesión. En los cinco capítulos siguientes, la autora ofrece formas para que los bibliotecarios reviertan esta situación y superen su actual “invisibilidad”. Los capítulos tratan sobre el servicio al usuario, el marketing, la publicidad, las relaciones públicas y la defensa de la profesión, a la vez que ofrecen a los lectores sólidos consejos, recomendaciones y sabiduría extraídos de una amplia gama de expertos y fuentes. Desprovisto de teorías abstractas y propuestas irreales, el contenido es sólido y práctico, reforzado por citas, investigaciones, historias y estudios de casos. La guía concluye con una impresionante lista de fuentes adicionales y un índice. Un recurso esclarecedor y oportuno muy recomendable para todas las bibliotecas.