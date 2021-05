Teorías de la Informetría y la Comunicación Académica

Sugimoto, C. (Ed.). Theories of Informetrics and Scholarly Communication. De Gruyter, 2016.

Texto completo

La cienciometría se ha convertido en un elemento esencial en la práctica y la evaluación de la ciencia y la investigación, incluyendo tanto la evaluación de los individuos como los ejercicios de evaluación nacional. Sin embargo, los investigadores y profesionales de este campo han carecido de teorías claras que guíen su trabajo. Ya en 1981, el entonces estudiante de doctorado Blaise Cronin publicó “The need for a theory of citing” (La necesidad de una teoría de la citación), una llamada de atención a la incipiente comunidad cienciométrica para que elaborara teorías fundamentales en las que pudiera basarse el trabajo del campo. Más de tres décadas después, ha llegado el momento de volver a preguntar al sector cómo ha respondido a esta llamada. Este libro recopila las teorías fundamentales que guían la investigación en informetría y comunicación académica. Se trata de una compilación muy necesaria realizada por los principales especialistas en la materia que reúne las teorías que guían nuestra comprensión de la autoría, las citas y el impacto.