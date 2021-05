Hacer que el contenido sea utilizable para personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje

“Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities”. Working Group Note, 2021

Texto completo

Este documento ayuda a que el contenido web, incluidas las aplicaciones, satisfaga las necesidades de las personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje. Cubre metas y objetivos para contenido utilizable; diseñar patrones (formas) para hacer que el contenido sea utilizable; incluir usuarios en actividades de investigación, diseño y pruebas; personas; y necesidades de los usuarios. El documento proporciona una “guía complementaria” informativa más allá de los requisitos de WCAG 2. No es necesario para cumplir con las WCAG.

Este documento tiene contenido sobre:

personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje,

fines y objetivos del contenido utilizable,

patrones de diseño (formas) para hacer que el contenido sea utilizable,

incluyendo a los usuarios en las actividades de diseño y prueba, y

personas (ejemplos) y necesidades de los usuarios.

Los objetivos y patrones presentados aquí proporcionan una guía adicional más allá de los requisitos de las Pautas de accesibilidad al contenido web WCAG [ WCAG22 ].