El estudio internacional de alfabetización informática e informacional (ICILS): principales conclusiones e implicaciones para las políticas educativas en Europa

The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe.

Las competencias digitales constituyen una habilidad esencial para participar en un mundo impulsado por la tecnología. Al mismo tiempo, las competencias digitales son un área con lagunas de investigación, y datos insuficientes. El Estudio Internacional de Alfabetización Informática y de la Información (ICILS) pretende colmar estas lagunas estudiando en qué medida los jóvenes son capaces de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma productiva en la escuela, en casa, en la sociedad y en sus futuros lugares de trabajo.