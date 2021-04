Cientos de científicos de renombre aparecen en el comité científico de revistas depredadoras sin saber que forman parte del mismo

Big-name scientists surprised to find themselves on journal board | Science | AAAS. Nature. Por Dennis Normile28 de abril de 2021, 11:55 a.m.

Texto completo

La revista Ecosystem Health and Sustainability (EHS) cuenta con una envidiable lista de científicos de alto nivel en su consejo editorial, entre los que se encuentran el conocido biólogo Paul Ehrlich, profesor emérito de la Universidad de Stanford, y Jerry Franklin, analista de ecosistemas de la Universidad de Washington, en Seattle.

Sólo hay un problema: muchos de los miembros del consejo ya no participan en EHS, si es que alguna vez lo hicieron. “No recuerdo ningún contacto con la revista desde hace años, si es que alguna vez lo hubo”, dice Ehrlich. “No debería aparecer como asociado a la revista”, añade Franklin.

Este tipo de relleno puede hacer que una revista parezca más prestigiosa de lo que es, y ayudarla a obtener un factor de impacto, crucial para atraer propuestas.

La práctica parece ser mucho menos común entre las revistas más respetables como EHS, pero no es inédita. El redactor jefe de EHS, Lu Yonglong, ecologista de la Universidad de Xiamen, afirma que es “realmente una sorpresa para mí” que varios científicos se resistan a figurar como miembros del consejo editorial. Dice que la revista les ha informado regularmente de la situación de EHS, proporcionando una lista de nueve correos electrónicos enviados en los últimos 18 meses a todos los que figuran como asesores y editores. Pero Lu admite que el sitio web de EHS “puede no actualizarse con frecuencia” y dice que eliminará los nombres de los científicos que se lo pidan.

No es raro que las llamadas revistas depredadoras recluten científicos como miembros de la junta sin su conocimiento. Un estudio publicado el año pasado encontró que de los casi 4000 científicos en Australia que están en los consejos editoriales de revistas potencialmente depredadoras, aproximadamente una cuarta parte no lo sabe. Para exponer tales revistas, un científico inscribió a su perro, un American Staffordshire terrier llamado Ollie, como miembro de la junta editorial de seis revistas.

Recientemente, Johannes Knops, de la Universidad de Xi’an Jiaotong-Liverpool en Suzhou, China, fue eliminado como “miembro editorial” de la revista Sciences in Cold and Arid Regions ; dice que nunca estuvo de acuerdo con el trabajo. “Solía ​​decirles a los estudiantes que miraran a los editores revisores para conocer la calidad de una revista”, dice Knops. Pero ahora, “tienes que ponerte en contacto con algunos editores para ver si son reales”. (Los editores de la revista no respondieron a un correo electrónico de Science ).

Tener en el comité a científicos de alto nivel puede aumentar las probabilidades de que una revista sea incluida en el Science Citation Index Expanded de Clarivate, lo que supone un paso hacia la obtención de un factor de impacto. Hacerlo sin su consentimiento “raya en lo depredador”, dice Xiaotian Chen, profesor de biblioteconomía de la Universidad de Bradley en Peoria (Illinois).