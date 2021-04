Carretero Gomez, S., Punie, Y., Vuorikari, R., Cabrera Giraldez, M. and Okeeffe, W., editor(s), Kluzer, S. and Pujol Priego, L., DigComp into Action: Get inspired, make it happen. A user guide to the European Digital Competence Framework, EUR 29115 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-79901-3, doi:10.2760/112945, JRC110624.

Texto completo

El Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DIGCOMP) tiene como objetivo la formación de profesionales en sintonía con las necesidades de la sociedad contemporánea. El marco proporciona la descripción detallada de todas las habilidades necesarias para ser competente en entornos digitales y las describe en términos de conocimientos, habilidades y actitudes y aporta los niveles dentro de cada competencia. Estableciendo 21 competencias en cinco áreas (Comisión Europea, 2016).

Creación de contenido digital Comunicación y colaboración Información y tratamiento de datos Seguridad Resolución de problemas

Con dos tipos de competencias: 10 competencias técnicas y 10 transversales. Entre las competencias técnicas. Enumera las siguientes:

Inteligencia artificial Redes de comunicaciones Impresión 3D Diseño electrónico Programación de realidad virtual Robótica Automatización industrial Programación de microcontroladores Diseño asistido por ordenador (CAD) Técnicas de diseño sostenible

Y entre las competencias transversales: