El auge de BookTok en TikTok

#BookTok, una bueva tendencia creada en TikTok por y para la generación Z que pretende recuperar títulos aparentemente olvidados y traerlos de nuevo a la actualidad.

la etiqueta #booktok tiene actualmente más de 4.400 millones de visitas, ya que los creadores hablan de sus lecturas favoritas a través de reseñas en vídeo, recomendaciones y memes de frikis de los libros. Las tendencias de los vídeos, que incluyen franquicias distópicas, novelas románticas y series de aventuras de época, incluyen a los creadores que discuten los puntos de la trama y la evolución de los personajes, e incluso denuncian a los autores por representar erróneamente a los grupos minoritarios. Las listas de lectura de BookTok, tienen nombres espectaculares, varían desde “libros que me hicieron sollozar a las 3 de la madrugada” hasta “libros por los que vendería mi alma para volver a leer”. Otra singularidad es que también este fenómeno se extiende a la cultura del regalo. “Muchos de nosotros tenemos nuestras listas de libros deseados en nuestra biografía y a menudo nos enviamos libros unos a otros”, dice Kate, una BookToker británica de 16 años.

Los títulos de libros que aparecen en los videos de BookTok, un hashtag utilizado para compartir videos de recomendación de libros en la plataforma de redes sociales TikTok, han disfrutado recientemente de un aumento apreciable en las ventas.

Los videos de BookTok se vieron más de 7.300 millones de veces, hasta abril de 2021. Títulos como “A Little Life”, de Hanya Yanagihara, y “The Song of Achilles”, de Madeline Miller, tuvieron importantes incrementos en sus ventas en el primer trimestre del año. De hecho, “The Song of Achilles” vendió 10 veces la cantidad de unidades en el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo período del año pasado. Si bien muchos videos de BookTok están empujando los títulos para jóvenes a las listas de bestsellers, el fenómeno también se ha trasladado a la ficción para adultos.