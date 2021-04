La reinvención de las bibliotecas públicas: repensando una nueva visión

i

Rising to the challenge: Re-Envisioning Public Libraries. The Aspen Institute Dialogue on Public Libraries, 2015

Texto completo

Dialogue on Public Libraries ha detallado cuatro estrategias para avanzar hacia una nueva visión de las bibliotecas públicas:

(1) Alinear los servicios bibliotecarios en apoyo de los objetivos de la comunidad

(2) proporcionar acceso a los contenidos en todos los formatos,

(3) garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las bibliotecas públicas y (4) cultivar el liderazgo.

También hay 15 pasos de acción dirigidos a cada uno de los tres grupos principales de interesados: los líderes de las bibliotecas, los responsables políticos y la comunidad.

ALINEAR LA BIBLIOTECA SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DE LOS OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD

Las bibliotecas públicas que alinean sus servicios para para apoyar los objetivos de la comunidad local encontrarán las mayores oportunidades de éxito en en los próximos años. Esto requerirá un nivel de de flexibilidad y adaptabilidad para cambiar a medida que las necesidades de la comunidad. También requerirá la colaboración entre bibliotecas, los responsables políticos y los socios para redefinir el papel de las bibliotecas como como instituciones que inspiran el aprendizaje, impulsan el desarrollo, el crecimiento del capital social y la creación de oportunidades.

PROPORCIONAR ACCESO A CONTENIDOS EN TODOS LOS FORMATOS

A medida que la biblioteca pública pasa de ser un depósito de materiales a una plataforma de aprendizaje y participación, su capacidad para proporcionar acceso a grandes cantidades de contenido en todos los formatos es vital. Las bibliotecas se enfrentan a dos grandes retos inmediatos a la hora de proporcionar acceso a los contenidos en todos los formatos:

Ser capaces de adquirir y compartir libros electrónicos y otros contenidos digitales en las mismas condiciones que las versiones físicas o disponer en todas las bibliotecas de tecnologías de banda ancha de gran capacidad y fácilmente escalables que proporcionen y ayuden a crear contenidos

Las partes interesadas deben trabajar juntas para encontrar soluciones a estos retos que satisfagan las necesidades de la comunidad y que funcionen para los creadores de contenidos, editores y el público.

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Las bibliotecas públicas tienen que transformar su modelo de servicio para satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento y, al mismo tiempo, asegurar una base de financiación sostenible para el futuro.

Conseguirlo significa que las bibliotecas necesitan

Identificar recursos de ingresos fiables tanto para el funcionamiento diario como para la planificación e inversión a largo plazo

Explorar estructuras alternativas de estructuras de gobierno y modelos de negocio alternativos que maximicen la eficiencia y la sostenibilidad de las las operaciones de la biblioteca y el servicio al cliente

Ser más hábiles en la medición de los resultados en lugar de contar las actividades o equilibrar la propuesta de valor de la biblioteca local y nacional de valor de las bibliotecas locales y nacionales para de escala en un mundo interconectado sin sin comprometer el control local

CULTIVAR LIDERAZGO

El liderazgo es necesario para construir comunidades y bibliotecas públicas que prosperen y tengan éxito juntos. Toda comunidad necesita una visión y un plan estratégico, con aportaciones de todos los grupos de interés. Los pasos clave son:

Mejorar la comunicación con los líderes de la comunidad

Desarrollar defensores de la comunidad

Fortalecer las intersecciones con diversas comunidades diversas y de color

Llegar y comprometerse con organizaciones de jóvenes profesionales y demostrar el impacto colectivo de de los socios que trabajan juntos

15 ACCIONES PARA LOS LÍDERES DE BIBLIOTECAS