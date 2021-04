Informe sobre tecnologías emergentes en bibliotecas de investigación

Lippincott, Sarah. Mapping the Current Landscape of Research Library Engagement with Emerging Technologies in Research and Learning. Edited by Mary Lee Kennedy, Clifford Lynch, and Scout Calvert. Association of Research Libraries, Born-Digital, Coalition for Networked Information, and EDUCAUSE, 2021.

La Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL), la Coalición para la Información en Red (CNI) y EDUCAUSE publicaron su informe final sobre para promover el impacto de las bibliotecas de investigación en un mundo moldeado por tecnologías emergentes, este informe de Sarah Lippincott identifica oportunidades estratégicas para que las bibliotecas de investigación adopten e interactúen con tecnologías emergentes, con una duración aproximada de cinco años. horizonte de tiempo. Lippincott considera las formas en que los valores de las bibliotecas de investigación y la experiencia profesional informan y dan forma a este compromiso, las formas en que se reconceptualizarán las funciones de bibliotecarios y trabajadores bibliotecarios, y la implicación de una variedad de tecnologías sobre cómo la biblioteca cumple su misión. Realizado antes de la pandemia de COVID-19, este estudio es un recurso excelente para las bibliotecas de investigación, ya que identifican oportunidades estratégicas para adoptar y comprometerse con tecnologías emergentes.

El informe concluye que “las tecnologías emergentes … han llevado a las bibliotecas a adaptar sus roles históricos como administradores, educadores y curadores confiables para adaptarse a un entorno académico y una sociedad impulsada por datos digitales, marcada por la colaboración distribuida y enfrentando los desafíos de la desinformación, cultura de la supremacía blanca, y una pandemia global…. Las bibliotecas de investigación pueden aplicar la toma de decisiones basada en valores a medida que encuentran el equilibrio adecuado en su enfoque para adoptar y experimentar con tecnologías emergentes: el equilibrio entre agilidad y sostenibilidad, conveniencia y privacidad, transformación y persistencia “.