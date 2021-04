Percepciones y motivaciones de los bibliotecarios para apoyar los modelos de colaboración en monografías de acceso abierto

Roncevic, M. (2021). Librarians’ perceptions and motivations for supporting collaborative models for Open Access monographs. Commonplace. Common Place, 2021

Texto completo

Con todos los obstáculos que se interponen en el camino, ¿apoyan los bibliotecarios las monografías de acceso abierto? Mirela Roncevic comparte los resultados de una encuesta reciente que podría arrojar luz sobre cómo financiar y apoyar de forma sostenible la publicación de libros en acceso abierto.

Como parte de mi investigación doctoral en la Universidad de Zagreb -que examina los factores que contribuyen a la sostenibilidad de los modelos colaborativos de Acceso Abierto (OA) para libros académicos (es decir, monografías)- para ello se encuestó a bibliotecarios de toda Europa con conocimiento o trato con monografías de OA y modelos de negocio colaborativos de OA diseñados para financiar su publicación. El estudio se centró exclusivamente en las monografías (no en las revistas) y en los modelos de negocio colaborativos denominados crowdfunding o iniciativas globales interinstitucionales. Algunos ejemplos de estas iniciativas son (pero no se limitan a) Knowledge Unlatched, Unglue.it y Reveal Digital.

El crowdfunding en las bibliotecas académicas es un modelo de financiación de libros académicos de OA que ha atraído la atención de la comunidad académica durante gran parte de la última década. Según este modelo, las instituciones de todo el mundo unen sus fuerzas para “abrir” libros académicos o colecciones de libros académicos que suelen denominarse “monografías”. Algunos tienen una definición muy estricta de monografías (argumentos académicos de larga duración sobre un tema académico muy especializado, escritos por un solo erudito o un grupo de eruditos), mientras que otros aceptan una definición más amplia (por lo que también llaman monografías a las colecciones editadas de ensayos sobre un tema académico específico). Dichas colecciones OA pueden ser multidisciplinarias, específicas de un tema o vinculadas a editoriales individuales. Los fondos recaudados a través del crowdfunding se distribuyen a los editores y autores para ayudar a los académicos y/o instituciones a evitar los gastos de procesamiento de libros (BPC) y para ayudar a los editores y/o autores a cubrir los costes de producción asociados a la publicación de monografías.

Mientras que el método cuantitativo de la investigación, de varios meses de duración, implicó un examen exhaustivo de los datos de uso de libros de OA de 167 instituciones de 32 países europeos (dentro y fuera de la Unión Europea), y examinó los perfiles de las instituciones que apoyan tales iniciativas para determinar el tipo de instituciones que parecen estar más inclinadas a invertir en tales iniciativas (incluyendo, por ejemplo La investigación se complementó con una encuesta anónima y multinacional a bibliotecarios de toda Europa para determinar sus actitudes y percepciones sobre los modelos de colaboración global en materia de acceso abierto y sus motivaciones para apoyarlos (o no). El objetivo de la encuesta era profundizar en la comprensión de los factores que pueden contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de dichos modelos de negocio más allá de los examinados en la parte cuantitativa.

Se invitó a los bibliotecarios de las bibliotecas universitarias y nacionales de toda Europa que participan en iniciativas de OA a que respondieran a diez preguntas, dos de las cuales aclaraban sus funciones en el contexto del OA y el enfoque académico principal de sus instituciones. Las otras ocho preguntas se centraban en las razones por las que apoyaban las monografías de crowdfunding y cuáles eran los principales obstáculos que percibían en su proceso de decisión. Los participantes tuvieron cuatro semanas para responder voluntariamente (y sin compensación).

Entre el 25 de enero y el 21 de febrero de 2021, 160 bibliotecarios participaron en la encuesta, de los cuales el 80 por ciento se identificó como involucrado directa y activamente con las iniciativas de OA en sus instituciones, mientras que el 20 por ciento restante no estaba directamente involucrado pero seguía interesado en su desarrollo. De los bibliotecarios directamente implicados en el OA, el 46 por ciento eran responsables de la toma de decisiones y el 33 por ciento participaban en iniciativas de OA en su institución sin autoridad para tomar decisiones sobre la financiación. El enfoque académico principal de las instituciones de los encuestados varió: el 27 por ciento dijo que el enfoque principal de su institución eran las Humanidades; para el 27 por ciento eran las Ciencias Sociales; para el 22 por ciento eran las STEM; para el 18 por ciento eran las Artes; y para el 5 por ciento la respuesta elegida fue “Otro”, que se describió como “multidisciplinario”, “todo”, “negocios” o “derecho”.

Conclusiones clave

Si bien la encuesta reveló varios descubrimientos en relación con la confianza de los bibliotecarios en los modelos colaborativos de OA para monografías, uno de los hallazgos clave fue que los bibliotecarios siguen apoyando el principio básico del OA -a pesar de los obstáculos que se interponen en el camino- y están dispuestos a apoyar los modelos de OA para libros académicos a través del crowdfunding para ayudar a que estén disponibles en todo el mundo. Tampoco pasan por alto la importancia de los beneficios locales (es decir, los beneficios para sus propias comunidades) derivados de su participación. Estudios anteriores sobre el OA ya confirmaron las actitudes positivas de los bibliotecarios sobre el apoyo a la publicación de monografías en OA : la encuesta de bibliotecarios de OAPEN-UK de 2014, por ejemplo, reveló que el 80 de los bibliotecarios apoyaría la publicación de monografías en OA simplemente en principio . El estudio no se centró en un modelo concreto, pero mostró el compromiso de los bibliotecarios con el OA , no solo en el contexto de las revistas sino también de las monografías.

El 53% de los encuestados dijo que apoyaba las iniciativas de OA por la creencia de que los estudios deberían ser accesibles y estar abiertos a los investigadores de todo el mundo. En comparación, el 16% también creía que los académicos no deberían pagar por publicar sus trabajos; en su lugar, sus instituciones deberían intervenir y utilizar sus fondos para apoyar la publicación de sus investigaciones. El apoyo a los investigadores locales también puede considerarse como una posición de apoyo al OA en principio. Curiosamente, el uso local de las monografías no tenía que ser elevado en esas instituciones para que justificaran su participación. Del mismo modo, cuando se les preguntó si el uso elevado de libros de OA en su institución influía positivamente en su percepción de la participación en las campañas de crowdfunding, el 50% dijo que el uso era relevante pero no crucial. En comparación, el 46 por ciento dijo que el alto uso debería motivar a las instituciones a apoyar las monografías de OA.

El mismo porcentaje de bibliotecarios que apoyan el OA en principio -53%- dijo que no apoyaba (o no podía apoyar) los modelos de OA colaborativo debido a las restricciones presupuestarias o a los recortes presupuestarios en curso. Otro 21 por ciento dijo que no apoyaba tales iniciativas porque, tras revisar las listas de títulos sugeridos para ser publicados en OA, concluyeron que no serían relevantes para sus comunidades (lo que, a su vez, probablemente haría que no se utilizaran). La cuestión de la relevancia de las disciplinas recuerda el tema de la calidad del contenido y la reputación de los editores que se ha planteado en muchos trabajos y estudios anteriores y que los académicos han citado a menudo como las razones por las que se mostraron cautelosos a la hora de publicar investigaciones extensas en OA (por ejemplo). Aunque este argumento era más fuerte en los primeros años de la publicación de monografías en OA, parece haber disminuido recientemente, debido en gran parte al hecho de que las editoriales establecidas (por lo tanto, de buena reputación) han adoptado desde entonces la publicación de monografías en OA con más vigor y las someten al mismo proceso de revisión por pares y a las mismas normas editoriales que los libros publicados tradicionalmente.

Como se mencionó anteriormente, los bibliotecarios se preocuparon de que los libros publicados OA cubrieran los temas y las disciplinas que importan a sus instituciones. El 49 por ciento dijo que sus instituciones deberían apoyar las iniciativas de monografías en colaboración de OA si cubrían las disciplinas que eran relevantes en sus comunidades, mientras que el otro 49 por ciento dijo que estarían más inclinados a apoyar si los temas apoyaban los programas de su institución, pero este no era el factor decisivo. El dos por ciento restante dijo que la información sobre los tipos de disciplinas cubiertas no debería tener importancia. Asimismo, parece ayudar que las monografías financiadas sean de autoría de académicos locales. El 51% de los bibliotecarios dijo que creía que las instituciones debían apoyar las colecciones de OA que presentaran el trabajo de sus investigadores, mientras que el 48% creía que este factor era importante pero no decisivo.

Las primeras preguntas de la encuesta giraron en torno al estudio de la importancia del impacto “local” de las monografías de OA, centrándose en la importancia de los datos de uso, la procedencia de los autores y las disciplinas cubiertas. Los resultados mostraron que la mayoría de los bibliotecarios estaban comprometidos con el apoyo a la idea del OA y la ciencia abierta (como ya han demostrado en estudios anteriores), aunque no se beneficiaran directamente de ello a nivel local. Sin embargo, cuando se trata de apoyar modelos de negocio de crowdfunding para monografías de OA, parecen especialmente motivados cuando la procedencia de los autores y las disciplinas/temas tratados son muy afines a sus comunidades. Cuando se les preguntó específicamente sobre la importancia del impacto local como factor determinante para apoyar las monografías en OA, sólo el 11% consideró que era “extremadamente importante” que el impacto local fuera evidente (es decir, que esos libros se utilizaran en su institución, que los autores estuvieran afiliados a sus instituciones/ y que los temas tratados fueran importantes para su institución), el 39% dijo que era “relativamente importante”. En comparación, el 45% consideró que era “importante pero no crucial”. En otras palabras, cerca de la mitad de los encuestados dijo que era “extremadamente importante” o “relativamente importante” tener pruebas de la repercusión local, mientras que la otra mitad consideró que no era crucial (45%) o que no era importante en absoluto (6%).

La pregunta sobre la sostenibilidad arrojó resultados similares a la pregunta sobre el impacto local: el 49 por ciento creía que los modelos de OA colaborativo tendrían éxito si las bibliotecas de todo el mundo seguían participando en gran número, mientras que el 50 por ciento estaba indeciso, ya que se necesitaba más tiempo para evaluar la sostenibilidad del modelo a largo plazo. Las razones de su indecisión se revelaron en la siguiente pregunta sobre los principales obstáculos a los que se enfrenta la publicación de monografías en régimen de OA en la actualidad. Aquí no prevaleció un único “obstáculo”, aunque el elevado coste de las monografías en OA encabeza la lista. El 31% de los bibliotecarios dijo que el principal obstáculo para apoyar la publicación de monografías en OA era el elevado coste de las mismas. Las otras razones fueron 1) la falta de participación de los académicos establecidos (19%); 2) el hecho de que los bibliotecarios se sientan abrumados por el gran volumen de iniciativas de OA para mantenerse al día (12%); 3) el apoyo a las revistas y a los servicios de suscripción sigue siendo una prioridad (13%); y 4) la necesidad de probar más modelos de negocio para determinar lo que funciona mejor para todas las partes del ecosistema académico (11%).

Aparte de los diversos modelos de colaboración que se están probando, otros incluyen los conocidos modelos APC (Author Processing Charges) (los autores o sus instituciones pagan tasas de publicación); los modelos freemium (una versión de la obra es gratuita, otras, más sustanciales, no lo son); los modelos comunitarios (los investigadores de disciplinas específicas se unen para hacer que la literatura de su campo sea OA en todo el mundo mediante el uso de sus fondos institucionales); y los modelos de editoriales universitarias (el establecimiento de nuevas editoriales universitarias que reciben subvenciones de sus instituciones que quieren apoyar las empresas editoriales internas).

Cada uno de ellos comprende varios submodelos, lo que demuestra que el panorama de la publicación de monografías en régimen de OA se ha vuelto muy diverso y complejo. La razón de la existencia de tantos modelos es bastante sencilla: No existe el OA “gratuito”. Publicar cualquier cosa en OA significa que alguien tendrá que financiarlo, si no la institución o un financiador, el propio autor. Como afirmó Crossick, “es poco probable que prevalezcan uno o dos modelos de negocio, a diferencia de las revistas, y se necesitaría una variedad para ofrecer monografías en OA”. . Este es exactamente el punto al que parece que hemos llegado en 2021.

Conclusión

En resumen, los bibliotecarios europeos siguen confiando en la publicación de libros académicos OA a través del crowdfunding a nivel mundial. Sus motivaciones siguen basándose en gran medida en la creencia de que el conocimiento científico debe estar disponible sin restricciones en todo el mundo. Parecen especialmente interesados en participar en este tipo de iniciativas cuando los beneficios “locales” son evidentes. Aunque la evidencia del uso local se percibe como algo (más que relativamente o extremadamente) relevante, no parece ser el factor decisivo. Sin embargo, la procedencia de los autores y las disciplinas cubiertas tienen un peso significativamente mayor.

En conclusión, los mismos obstáculos a la financiación de la publicación en régimen de OA citados por los bibliotecarios en años anteriores continúan en la actualidad: se necesitan más fondos para iniciativas de OA más colaborativas para que las monografías sobrevivan, ya que las bibliotecas de toda Europa siguen utilizando la mayor parte de sus presupuestos en revistas y servicios de suscripción. Además, aunque el contenido de OA ha avanzado mucho en términos de calidad y diversidad desde los primeros días del movimiento de OA, es necesario publicar más contenido de este tipo en el futuro, incluyendo más editoriales establecidas y académicos reconocidos, y es necesario hacer más pruebas en todo el mundo para determinar la eficacia de los diversos modelos de negocio de OA en relación con las monografías y la disposición de los bibliotecarios a financiarlas.