Iglesias, Martínez ; Nieves; Lozano Martínez, Isabel. La música del siglo XIX: una herramienta para su descripción bibliográfica. Madrid: BNE, 2008. [en línea]

Texto completo

El seguir esta idea cuando nos planteábamos hacer un simple (no por fácil) manual para la catalogación de la música impresa y manuscrita producida en el siglo XIX, nos fue moviendo de aquí para allá, hasta acabar en algo a lo que ya no podíamos –ni queríamos– llamar “manual” ni “para la catalogación” ni “de la música impresa y manuscrita”. Nos quedaba el siglo XIX y la música. Enganchados a distintas melodías nos encontrábamos con una historia conflictiva, con una sociedad cambiante, con unos intelectuales comprometidos, con decisiones políticas que movían colecciones de libros, de partituras, de grabados… dormidas en sus casas desde hacia siglos, con nuevos sistemas de edición, de venta y de protección de derechos… y con unos documentos que en sí mismos nos estaban hablando de todo eso, y que nos llegaban, no biblioteconómicamente separados en claras tipologías, sino hermanados por su contenido, ya utilizaran palabras o notas musicales.