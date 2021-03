¿Qué sucede cuando una revista se convierte en acceso abierto? Un análisis bibliométrico

Momeni, Fakhri.. [et al.]. What Happens When a Journal Converts to Open Access? A Bibliometric Analysis Scientometrics

March 26, 2021

El aumento de la presión de las partes interesadas para hacer la transición de la investigación al acceso abierto ha llevado a que muchas revistas se conviertan o cambien de un modelo de publicación de acceso cerrado (CA) a uno de acceso abierto (OA). Cambiar el modelo de publicación puede influir en la decisión de los autores de enviar los artículos a una revista, y una mayor accesibilidad a los artículos puede influir en el comportamiento de las citas. En este artículo, el objetivo era comprender cómo cambiar una revista a un modelo de acceso abierto influye en los volúmenes de publicación futuros y el impacto de las citas de la revista.

Se analizaron dos conjuntos independientes de revistas que habían cambiado a un modelo de acceso abierto, uno del Directory of Open Access Journals (DOAJ) y otro del Open Access Directory (OAD), y se comprobó su desarrollo en dos grupos de control respectivos de revistas similares.

Se evaluaron los cambios en el número de artículos publicados a lo largo del tiempo, así como dos métricas de citas a nivel de revista y artículo: el factor de impacto normalizado (IF) y el promedio de citas relativas (ARC), respectivamente. Los resultados muestran que, en general, las revistas que cambiaron a un modelo de acceso abierto aumentaron su producción de publicaciones en comparación con las revistas que permanecieron cerradas. La media normalizada de IF y ARC también aumentó generalmente después del cambio a un modelo de OA, a una tasa mayor que la observada en los grupos de control. Sin embargo, los cambios parecen variar en gran medida según la disciplina científica. En general, estos resultados indican que cambiar a un modelo de publicación de OA puede traer cambios positivos a una revista.