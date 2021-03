Interpretación de los datos bibliométricos

Szomszor, M., Adams, J., Fry, R., Gebert, C., Pendlebury, D. A., Potter, R. W. K., & Rogers, G. (2021). Interpreting Bibliometric Data. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 5, 30. https://doi.org/10.3389/frma.2020.628703

Muchos análisis académicos sobre buenas prácticas en el uso de datos bibliométricos abordan únicamente aspectos técnicos y no tienen en cuenta ni aprecian las necesidades, expectativas y prácticas reales de los usuarios. Los indicadores bibliométricos rara vez son la única prueba que se presenta ante cualquier grupo de usuarios. En el estado actual de los conocimientos, es más importante considerar cómo la evaluación cuantitativa puede hacerse sencilla, transparente y fácilmente comprensible que centrarse indebidamente en la precisión, la exactitud o las nociones académicas de pureza. Discutimos cómo la interpretación del “rendimiento” de una presentación que utiliza una bibliometría precisa pero resumida puede cambiar cuando se aplica la deconstrucción y visualización iterativa del mismo conjunto de datos. Desde el punto de vista de un gestor de investigación con recursos limitados, las decisiones de inversión pueden torcerse fácilmente a nivel gubernamental, de programa de financiación y de institución. Al explorar muestras de datos reales seleccionadas, también mostramos cómo la composición específica de cada conjunto de datos puede influir en los resultados interpretativos.