Movimientos nacionales por la justicia racial y el liderazgo de las bibliotecas académicas

“National Movements for Racial Justice and Academic Library Leadership: Results from the Ithaka S+R US Library Survey 2020”. Ithaka S+R, 2021

Texto completo

Los bibliotecarios universitarios, como tantos otros en los sectores de la educación superior y la biblioteca, han discutido la equidad, la diversidad y la inclusión durante muchos años. Varias iniciativas destacadas han trabajado para abordar estos problemas en toda la profesión y dentro de las instituciones individuales. Sin embargo, las bibliotecas han luchado por avanzar en estos valores declarados, especialmente en el cumplimiento de sus objetivos de diversificación de empleados.

La organización dirigida por activistas de Black Lives Matter en 2020 tras el asesinato de George Floyd provocó un aumento en las demandas de justicia racial en todo el sector de la educación superior.

Muchos líderes pidieron el fin de la violencia policial y se comprometieron a abordar la historia de racismo de sus instituciones. Las bibliotecas universitarias, a su vez, se han enfrentado a una atención renovada para aumentar la diversidad de sus empleados, abordar los problemas de retención y fomentar la equidad y la inclusión tanto para los constituyentes internos como externos. Algunos también han centrado sus esfuerzos en prácticas bibliotecarias, como aumentar la diversidad de sus colecciones.

Para comprender mejor el impacto de estos eventos nacionales y los desafíos de larga data en las bibliotecas académicas, se encuestó a 638 directores de bibliotecas en el otoño de 2020 para examinar cómo evolucionaron las perspectivas y estrategias relevantes a los temas de diversidad, equidad, inclusión y antirracismo durante el último año.

Resumen ejecutivo y hallazgos clave