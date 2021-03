La acogedora biblioteca del futuro

Photos by Jan de Vries

The hospitable library of the future.

Huis van Eemnes Bibliotheek (Países Bajos) es una biblioteca. Es un tercer lugar inspirador para reunirse, crear y participar, donde se realizan actividades tanto organizadas como espontáneas.

Presenta una combinación de organizaciones con y sin ánimo de lucro bajo un mismo techo, iniciando colaboraciones y programaciones fascinantes.

El centro cultural tiene una importante función central para el pueblo, combinando dos extremos: el entorno tranquilo de la biblioteca y la dinámica del centro deportivo y cultural. El interior, una co-creación de aatvos y MARS Interieurarchitecten, proporciona un puente entre estos dos aparentes opuestos. Esta cohesión se consigue enfatizando la unión y escuchando cuidadosamente las necesidades y deseos de los residentes.

Al entrar, se llega inmediatamente al vibrante corazón del centro cultural. El pulso de las funciones combinadas es posible gracias a una mezcla espacial de la biblioteca, la brasserie y el bar. Estas entidades están conectadas abiertamente entre sí y rodeadas de salas multifuncionales, entre ellas una sala de teatro y un gran pabellón deportivo que puede dividirse en tres salas para eventos. Una gran escalera central sobre un escenario de madera rompe la gran zona de entrada abierta. La escalera puede utilizarse para diferentes fines y cuenta con enclaves físicos a ambos lados para estudiar, hacer deporte y jugar.