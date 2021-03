Las bibliotecas, las librerías y los canales en línea se refuerzan mutuamente, lo que genera compromiso y ventas de libros: informe de investigación Immersive Media & Books 2020

Rachel Noorda y Kathi Inman Berens. Immersive Media and Books 2020: consumer Behavior and Experience with Multiple Media Forms. Panorama Project, 2021

Informe

Resumen

Datos

Panorama Project, una iniciativa editorial intersectorial, ha publicado hoy Immersive Media & Books 2020, un estudio de mercado exhaustivo que mide el papel de los libros y el compromiso de los consumidores por grupos de edad, etnia y otros. Este informe contiene datos de una encuesta realizada a más de 4.300 encuestados precalificados y ha sido elaborado por Rachel Noorda y Kathi Inman Berens, profesoras del programa de postgrado en Edición de Libros de la Universidad Estatal de Portland.

La recopilación y el análisis de datos para Immersive Media & Books 2020 se llevaron a cabo en medio de la pandemia de COVID-19 y representan el compromiso continuo de Panorama Project con la investigación. El informe contiene todos los datos, incluyendo gráficos y tablas para ilustrar conclusiones provocativas que estimularán el discurso entre editores, autores, bibliotecarios, libreros, líderes de opinión, grupos de defensa y medios de comunicación.

Algunas conclusiones seleccionadas son las siguientes: